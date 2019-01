L'oposició acusa Trucharte de tenir comissions només per cobrar un sou

La socialista de Vilanova Noemí Trucharte té el ple d'esquena. IPV-VV ha deixat el govern i la seva manca de suport fa que l'equip actual quedi bloquejat. A més a més, els grups de l'oposició li han retret que té comissions inoperatives, que, això sí, es convoquen perquè són la principal font d'ingressos de les dietes que cobren els membres del govern.

De fet, la divisió del ple, la fragmentació en diferents grups, alguns dels quals estan enemistats i difícilment aqeusta situació es podrà reconduir, fa que tampoc l'oposició pugui tenir una estratègia clara. Així, mentre hi havia acord en la crítica a les comissións, el portaveu d'IPV-VV, Juan Manuel Cividanes, va veure com perdia algunes votacions.

Un dels elements que ha provocat el divorci ICV-VV i govern actual de Vilanova del Camí és la poca funcionalitat dels Consells de Presidència, òrgans estrenats per la coalició actual, els acords dels quals, segons Cividanes, no eren respectats. El membre d'ICV-VV ha corroborat els dubtes de Vilanova365, grup liderat per l'exalcaldessa Vanesa González, que assenyalava des de la creació dels consells que eren un òrgan «mancat de democràcia i participació de la resta de forces polítiques municipals».

En el marc d'aquests consells es va aprovar l'aturada del projecte del carrer Cervantes i l'aturada de les tramitacions de la documentació relatives a la zona comercial Scorpia (PMUr3). Segons Cividanes, cap d'aquests dos acords va ser respectat i l'enviament de la documentació sobre el projecte urbanístic PMUr3 a la Comissió d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya va provocar un desacord determinant perquè ell sortís del govern.

Els Consells de Presidència també han estat objectiu de tota l'oposició, en tant que han denunciat el cobrament mensual de 500 euros per part dels regidors i 1.500 euros per part de l'alcaldia, per dues reunions mensuals sobre les quals no hi ha registre horari, actes o altra informació de control.

IPV-VV ha deixat de donar suport al govern de Trucharte si bé, legalment forma encara govern, perquè els uns no els han destituït i els altres no han presentat la renúncia. L'únic punt de la coalició aprovat en la sessió de dilluns va ser la petició formal al Servei Català de la Salut sobre les dues vacants d'atenció primària i pediatria que el municipi necessita i que actualment es cobreixen amb un servei eventual. En contra, l'oposició va aprovar, votant en bloc, una moció presentada per la regidora no adscrita Meritxell Umbert (abans ERC) que recull una bateria de recursos per al control de comunicació i transparència al govern.

Un altre punt calent del ple va ser la moció presentada per ICV-VV on es demanava una reducció de les indemnitzacions pels càrrecs electes. Cap de les forces que va haver de deixar el govern per la moció de censura que va portar Trucharte al govern no ha volgut donar suport al partit de Cividanes i la possible reducció de 6.000 euros bruts per a l'alcaldia i 2.000 euros bruts per als regidors de govern no es va fer efectiva. Així, es mantenen els imports per indemnitzacions aprovats per l'actual equip de govern el 3 de març del 2017, quan ICV-VV va ratificar les indemnitzacions vigents, que són de 18.000 euros i 6.600 euros, respectivament. Altres punts que es van tractar van ser les licitacions dels bars i serveis d'esbarjo públics, la manca d'atenció als voluntaris de Protecció Civil.