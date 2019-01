La indústria química de l'Anoia proposa un concurs per apropar-se als escolars

La sectorial UEA Química de la Unió Empresarial de l'Anoia vol estimular l'interès per la química entre els joves anoiencs amb un concurs dirigit als alumnes de primària i secundària dels centres educatius de l'Anoia. La proposta neix de 10 empreses anoienques vinculades a la UEA per incentivar l'economia circular, apropar la química als futurs estudiants universitaris i mostrar la química des d'un altre enfoc, fora de la tradicional visió de l'experimentació circumscrita al laboratori.

El concurs és un exemple més de les parcel·les que les empreses de la sectorial UEA Química han trobat per transformar la competència en sinergies, segons ha comentat el responsable de la sectorial Xavier Bustos. Per la seva part, Marta Pijoan, directora de l'empresa Proquip SA, seu on es va presentar la iniciativa, detalla que «la terra, l'aire, l'aigua o el que mengem, tot és química. És una eina neutra que podem utilitzar de forma positiva o negativa. Fer-ne un correcte ús es basa en estar formats».

Tant l'experiment com els resultats s'entregaran via exposició d'un vídeo d'entre 1 i 4 minuts de durada on constarà un experiment, i si bé des de la sectorial UEA Química es proposaran alguns exemples, els participants en podran escollir d'altres. Els centres escolars seran els encarregats d'organitzar els grups de treball en aules o per grups. Finalment, hi haurà un primer premi de 300 euros en material de laboratori per a cada una de les categories, 1r, 2n i 3r cicle de primària i 1r i 2n de secundària. La data límit per presentar els resultats dels experiments serà el 23 d'abril.