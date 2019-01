Òdena celebra aquest diumenge la Fira dels Torrons amb degustacions

Òdena estrenarà la seva nova plaça Major diumenge amb la celebració de la Fira dels Torrons. És una mostra de torrons, dolços i llaminadures. Una celebració on es recorda com antigament els firaires aprofitaven la diada de Sant Sebastià, copatró del municipi, per vendre a millor preu els tor-rons que havien sobrat de la campanya de Nadal.

Com a novetat, aquest any es recuperaran jocs tradicionals del principi del segle XX com és la cursa de sacs, el llançament de l'espardenya i la tradicional cucanya. Aquesta darrera activitat no és nova i sempre acull l'interès del públic. Entre els guanyadors, se sortejaran obsequis gentilesa dels comerços del municipi. Durant tot el matí es faran activitats relacionades amb l'elaboració d'aquest dolç.

Hi haurà el mercat de pagès amb artesans que vendran els seus productes fets a mà i un mercat del dolç amb tot tipus de torrons, dolços, llaminadures, xocolates... A partir de 2/4 de 10 del matí tindrà lloc l'esmorzar popular, i a les 11, la demostració de cuita de tor-ró de crocant (un dolç fet bàsicament d'ametlles i caramel solidificat). A 2/4 d'11 s'inicia el 15è aplec de la sardana. amb les cobles Sant Jordi, Ciutat de Barcelona i Lluïsos Cobla.