Igualada crearà dos punts de wifi amb lliure accés al Parc central i a l'Escorxador

L'Ajuntament d'Igualada oferirà WiFi públic al Parc Central i L'Escorxador durant el 2019, segons ha anunciat la mateixa corporació. El passat mes de desembre, la Unió Europea va fer públics els resultats de la convocatòria se subvencions WiFi4EU, un programa dotat en total amb 42 milions d'euros. Hi van optar 13.000 municipis d'arreu del continent i, d'aquests, se'n van seleccionar 2.800 que han rebut una subvenció de 15.000 euros per a implantar nous hotspot de WiFi en espais públics, sempre oberts a la ciutadania. A Catalunya, a banda d'Igualada, també han estat seleccionats altres municipis com ara Vic, Granollers, Sant Cugat del Vallès, Berga, Solsona, La Pobla de Segur, Palamós o Martorell, entre altres.

Aquesta subvenció europea es destinarà en bona part a la instal·lació de punts oberts de connexió a Internet. A l'Escorxador, l'espai de la ciutat que els darrers anys s'ha consolidat com l'escenari principal de desenvolupament de fires, i al Parc Central, un espai a l'aire lliure de recent creació.