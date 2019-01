Joves de l'Anoia aprenen a moure's per Igualada a través del joc i el mòbil

Més de 700 alumnes de 3r i 4t d'ESO d'11 centres de la comarca de l'Anoia han participat en l'Anoiada, la primera gimcana tecnològica de la comarca. La gimcana tecnològica ha tingut una durada d'aproximadament dues hores i la formaven 68 parades amb proves i continguts, entre les quals n'hi havia de nombroses al Barri Vell, el parc de l'Estació Vella, el passeig Verdaguer, la plaça Castells, el Gasogen i el Museu de la Pell d'Igualada i Comarcal de l'Anoia (MPICA).

El recorregut no competitiu guiava els participants dividits en grups via geolocalització a través dels seus dispositius mòbils a diferents punts d'interès històric i cultural de la ciutat d'Igualada, on unes targetes explicaven les instruccions de cada prova i també els indicaven quin camí emprendre per trobar la parada següent en escanejar un codi QR amb els mòbils. Amb una app que equipava la càmera del mòbil amb realitat augmentada, els alumnes rebien qüestions relacionades amb les xarxes socials.

El resultat han estat les més de 280 publicacions a Twitter i nombrosos posts també a Instagram amb el hashtag #anoiada19, on els alumnes han explicat la història del patrimoni arquitectònic d'Igualada, detalls curiosos dels noms dels carrers i, segons Carme Plassa, membre del Centre de Recursos Pedagògics de l'Anoia, «ha estat un exercici de reflexió sobre què pengem a les xarxes socials. Una cosa és representar-se un mateix en el seu perfil personal, i una altra, penjar coses on representen una institució, en aquest cas era l'escola o el centre».

L'Anoiada és una nova extensió de la Manresada, un projecte docent engegat fa uns quants anys per la xarxa LaceNet de Manresa, en el marc del Mobile World Congres, i també ha tingut edicions a Barcelona. A l'Anoia ha estat coordinat pel Centre de Recursos Pedagògics de l'Anoia i ha tingut el suport de la Universitat de Vic per al desenvolupament de l'app, i algunes de les proves de l'Anoiada han estat creades juntament amb el Pere Vives Vich.