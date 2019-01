La Fira dels Torrons d'Òdena té centenars de visitants malgrat el vent intens

Ratxes de vent de prop de 30 km/h van treure protagonisme a l'inici de la Fira dels Torrons d'Òdena, fins al punt de fer volar el tendal d'una parada a primera hora del matí. Amb una presència intermitent, la intensitat de les ratxes va passar a ser moderada de les 11 del matí a la 1 del migdia, moment en què el mestral va tornar a fer acte de presència i alguna carpa apuntava a rodolar carrer Pare Ignasi avall. Amb tot, la tradicional fira en honor al copatró sant Sebastià va atreure odenencs i veïns de la comarca, amb centenars de visitants que van gaudir de les parades i les nombroses activitats familiars organitzades.

Més d'una trentena de paradistes van oferir els seus productes, al costat de la tradicional mostra de torrons artesans d'Agramunt, Xixona o Alacant i la demostració cuita de torró de crocant. Acompanyant la venda del tradicional dolç de Nadal hi havia parades de llaminadures, mel, xocolata a la pedra, coca, pa blanc, de ceba, de nous o pa d'olives, tots fets al forn de llenya; els paradistes venien també olis, oliva amanida, salaó, empanades, cervesa artesana Els Minairons, embotits i botifarres. Per la seva banda, els artesans oferien penjolls, bijuteria, llibretes reciclades confeccionades a mà, complements també reciclats, llibres de vell, sabons perfumats, encens, cosmètica natural, objectes esotèrics, terrissa, morters, estris de fusta per a la cuina i complements de pell, com estoigs, clauers, bosses de mà i cinturons.

Les activitats paral·leles que es van fer van ser l'esmorzar popular a la graella amb foguerons, la cursa pel nucli antic, el 15è Aplec de la Sardana amb les Cobles Sant Jordi, Ciutat de Barcelona i Lluïsos Cobla, l'aplec de Harley Davidson i la visita d'Anoia Patrimoni al castell d'Òdena.

Per a la quitxalla es van muntar el reeixit joc de la cucanya, la cursa de sacs, es van estendre taulells gegants de jocs de taula i jocs de fusta d'habilitat, equilibri i concentració, amb més d'una quinzena de propostes, organitzades per Fefe i Cia.