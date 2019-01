Igualada acull un jornada d'activitats paral·leles del Mobile World Capital de Barcelona

Mobile World Capital Barcelona (MWCapital) ha presentat aquest dilluns MobileWeek 2019, que tindrà una de les seus a Igualada. El Mobile Week surt de Barcelona i també tindrà activitat a Girona, Lleida, Reus i la Ribera d'Ebre, a més a més de la capital de l'Anoia. La trobada tindrà lloc entre el 14 i el 23 de febrer. En aquests sis territoris, l'art, la ciència i la tecnologia convergiran en un espai de reflexió entorn del desenvolupament tecnològic i digital. L'acció d'Igualada es celebrarà la jornada durant el 22 de febrer.

Després de l'èxit de les dues primeres edicions a Barcelona, la iniciativa torna a celebrar-se una setmana abans de MWC Barcelona, amb una proposta que convida a la reflexió i la mobilització ciutadana. A la presentació d'avui hi han assistit, per part de l'Ajuntament d'Igualada l'alcalde, Marc Castells, i la tinent d'alcalde de Dinamització Econòmica, Patrícia Illa, per part de TIC Anoia el seu president, Jaume Catarineu, i el membre de la seva junta, Manel López i Seuba, i per part de la Unió Empresarial de l'Anoia el seu president, Joan Domènech. L'acte l'han encapçalat el conseller de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya, Jordi Puigneró, i el director de Mobile Week, Esteban Redolfi.

L'edició d'aquest any, presenta una programació d'activitats obertes i gratuïtes sota el lema "La nostra senzilla relació amb la tecnologia" i convida la ciutadania a reflexionar sobre la repercussió que té la tecnologia en la seva vida quotidiana. Artistes, científics, filòsofs, enginyers, emprenedors i professionals generaran aquest debat en un entorn de ciutat obert i totalment gratuït.

Mobile Week Barcelona 2019

La capital mundial del mòbil acollirà, per tercer any consecutiu, una programació completa amb més de 80 activitats pròpies i més de 50 d'entitats col·laboradores distribuïdes en més de 60 espais públics de la ciutat i amb la presència de més de 100 ponents.

Amb la voluntat que l'impacte de MWC Barcelona arribi a tot el territori, neix Mobile Week Catalunya. Impulsada conjuntament amb el Govern de la Generalitat de Catalunya i amb una visió de país, quatre ciutats com Girona, Lleida, Igualada i Reus i també una comarca com la Ribera d'Ebre, se sumen al projecte amb la voluntat d'estendre al conjunt de la ciutadania el debat sobre la revolució digital.

En total està previst programar 25 conferències i taules rodones, 15 tallers i presentacions, 4 projeccions de cinema o documentals, 2 programes de ràdio, 3 exposicions i 5 activitats per al públic juvenil o familiar. A més, comptaran amb 110 ponents convidats. Aquests tallers i conferències abordaran temes com la influència del mòbil i les tecnologies en la vida quotidiana, les ciutats i els territoris digitals, els reptes de la mobilitat, el talent i la formació digital, o l'impacte i les oportunitats de la transformació digital en sectors com la salut o l'economia solidària, entre altres.

A la Ribera d'Ebre, les activitats duraran tota la setmana (del 18 al 24 de febrer), els gironins podran gaudir durant tres dies d'aquesta iniciativa (del 21 al 23 de febrer), mentre que en la resta de localitzacions se celebrarà una única jornada d'activitats. A Igualada tindrà lloc el divendres 22 de febrer i a Lleida i Reus el dimecres 20 de febrer.