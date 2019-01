La Mostra d'Igualada celebrarà el 30è aniversari amb un espectacle de gran format

La Mostra d'Igualada ha presentat aquest dilluns un dels plats forts de la trentena edició de la fira que se celebrarà a la capital de l'Anoia del 4 al 7 d'abril. Es tracta de l'actuació de gran format que la companyia francesa Plasticiens Volants presentarà en primícia a tot l'Estat el 6 d'abril al Parc Central. 'Leonardo, somnis i malsons' és una obra molt visual pensada per ser vista per milers de persones. Està basada en la figura de Leonardo da Vinci i reinventa les fantasies del mestre de la mà de Salai, el seu deixeble. La companyia, a través de figures inflables gegants, evoca els invents, el coneixement, l'art, tècnica i els processos creatius de Da Vinci. Per celebrar el 30è aniversari es farà una exposició i un llibre que explicaran la trajectòria de la fira.

Aquest dilluns també s'ha presentat la imatge de la 30a edició, a càrrec de la prestigiosa pintora i il·lustradora Carme Soler Vendrell. La fira celebrarà l'efemèride amb l'eslògan 'Espectacles que et fan créixer' i es reivindicarà la cultura com una font d'aliment imprescindible per créixer a qualsevol edat. Per això, la protagonista del cartell és una nena amb un vestit ple d'elements que representen totes les arts i que es posa de puntetes per intentar fer-se més gran.

La Mostra d'Igualada celebrarà els 30 anys amb l'exposició 'Mostra Igualada, tres dècades d'espectacles infantils i juvenils', que vol ser un recorregut gràfic i audiovisual pels 30 anys de la fira. L'exposició es podrà veure del 3 al 21 d'abril a la Sala Municipal d'Exposicions. A més, també es publicarà el llibre 'Mostra Igualada: 30 anys', de la periodista Núria Cañamares. El document és una mirada enrere i fins l'actualitat amb la veu dels diferents directors artístics, la relació de totes les companyies participants i altres curiositats històriques es presentarà a la Biblioteca central d'Igualada el 5 d'abril.