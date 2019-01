El nou límit de 90 km/h a l'eix Diagonal entra en vigor aquest dimarts

La reducció del límit de velocitat 90 km/h a les carreteres convencionals entra en vigor a partir d'aquest dimarts. Entre les carreteres afectades, on fins ara es podia circular a un màxim de 100 km/h, hi ha l'eix Diagonal, en tot el tram entre Manresa i Vilafranca, passant per Igualada. Aquests darrers dies, el departament de Territori de la Generalitat ja ha col·locat en aquesta via els nous senyals de 90, en substitució dels antics de 100.

Amb el canvi, doncs, desapareixen els límits de velocitat en funció de si la carretera disposava o no d'un metre i mig de voral practicable. A partir d'ara, en totes les carreteres d'un sol sentit de circulació, tinguin o no un voral ample, no es podrà circular a una velocitat superior als 90 km/h.

Durant els últims 30 dies s'han retirat o canviat els senyals amb els límits de velocitat antics. En total han estat 2.719 indicadors, amb un cost de 526.000 euros, IVA a banda. Des de la DGT s'ha indicat que la reducció de velocitat anirà acompanyada de més controls policials. Les mesures tenen l'objectiu de reduir la sinistralitat a les carreteres, i en aquest sentit des de la DGT s'ha explicat que de les 1.321 víctimes mortals que hi va haver a vies interurbanes el 2017, 1.013 van tenir lloc a carreteres convencionals.