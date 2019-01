La reducció del límit de velocitat a l'eix Diagonal entra en vigor avui

La reducció del límit de velocitat 90 km/h a les carreteres convencionals entra en vigor a partir d'avui, dimarts. Entre les carreteres afectades, on fins ara es podia circular a un màxim de 100 km/h, hi ha l'eix Diagonal, en tot el tram entre Manresa i Vilafranca, passant per Igualada. Aquests darrers dies, el departament de Territori de la Generalitat ja ha col·locat en aquesta via els nous senyals de 90, en substitució dels antics de 100.

Amb el canvi, doncs, desapareixen els límits de velocitat en funció de si la carretera disposava o no d'un metre i mig de voral practicable. A partir d'ara, en totes les carreteres d'un sol sentit de circulació, tinguin o no un voral ample, no es podrà circular a una velocitat superior als 90 km/h.

Durant els últims 30 dies s'han retirat o canviat els senyals amb els límits de velocitat antics. En total han estat 2.719 indicadors, amb un cost de 526.000 euros, IVA a banda. Des de la DGT s'ha indicat que la reducció de velocitat anirà acompanyada de més controls policials. Les mesures tenen l'objectiu de reduir la sinistralitat a les carreteres, i en aquest sentit des de la DGT s'ha explicat que de les 1.321 víctimes mortals que hi va haver a vies interurbanes el 2017, 1.013 van tenir lloc a carreteres convencionals.DEls canvis d'aquest límit de velocitat afectaran uns 10.000 quilòmetres de carreteres a tot l'Estat. Els límits de velocitat que ara es modifiquen es van fixar a principi dels anys 80 del segle passat, quan la xarxa viària espanyola no tenia gairebé quilòmetres de vies d'alta capacitat, una situació completament diferent de l'actual.

A més, aquesta iniciativa suposa reduir la diferència de velocitat entre vehicles de transport de viatgers i mercaderies respecte dels turismes.

Els països de la Unió Europea amb menys taxes de morts per milió d'habitants en accident de trànsit tenen, segons dades del ministeri d'Interior, un diferencial de límit de velocitat entre vehicles lleugers i pesants, en carreteres convencionals, que oscil·la entre els 0 i els 10 km/h.

Segons diferents estudis, els vehicles que circulen a velocitats diferents de la mitjana de la via, com poden ser els camions en relació amb turismes i motocicletes, són més susceptibles de provocar un accident, amb una probabilitat sis vegades més gran que si aquests vehicles circulessin a la mitjana de la resta de vehicles.

A banda de l'eix Diagonal, altres carreteres catalanes afectades pel nou límit són la C-14, incloent-hi el tram de l'Alt Urgell, i l'antiga N-II. El departament de Territori ja ha col·locat els nous senyals a totes les vies afectades.