Seat i Telefónica desenvoluparan conjuntament un projecte de cotxe connectat

Mobile World Capital Barcelona, Seat, Telefónica, Ficosa, Etra i i2Cat han signat un acord de col·laboració per desenvolupar un projecte pilot en l'àmbit del cotxe connectat, emmarcat dins del consorci 5G Barcelona, una iniciativa que pretén consolidar la ciutat de Barcelona com el hub 5G de referència a Europa, segons ha informat la companyia en un comunicat. El cotxe connectat és el gran projecte de futur del sector de l'automoció i amb aquest acord estratègic Seat compartirà un projecte ambiciós en el desenvolupament de nous productes amb les altres empreses del secotr de les telecomunicacions.

En la signatura de l'acord hi van assistir el conseller delegat de Mobile World Capital Barcelona, Carlos Grau; el director general de Relacions Institucionals de Seat, Christian Stein; el director de Serveis Digitals i AAPP de Telefónica, Bruno Vilarasau; el director de la Unitat de Negoci Advanced Communications de Ficosa, Joan Palacín; el director general d'Etra Bonal, Rafael Barnola, i el director de la Fundació i2Cat, Josep Paradells.

Es tracta de poder aportar noves solucions en la conducció sense pilot, o en el suport tecnològic al pilot perquè la conducció esdevingui cada dia més segura.

El projecte pilot, coliderat per Seat i Telefónica, és el primer pas per a una conducció totalment cooperativa i autònoma. Les característiques de la tecnologia 5G com la baixa latència i l' edge computing– tecnologia que simplifica el trànsit dels dispositius IoT i permet l'anàlisi de dades locals en temps real– són les que permetran la comunicació entre l'automòbil, la infraestructura i la resta de vehicles en circulació.

A més, el pilot tindrà al seu abast tant la seguretat durant la conducció com aspectes propers a l' infotainment mitjançant la descàrrega de continguts d'entreteniment informatiu d'alta definició.