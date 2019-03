La Generalitat construeix 33 pisos de lloguer «assequible» a Olesa

La Generalitat construirà 33 habitatges a Olesa de Montserrat per destinar-los a lloguer, amb preus «assequibles». La promoció es farà en tres solars municipals. Aquesta iniciativa forma part de la tercera convocatòria del Programa de lloguer assequible promogut amb l'objectiu de donar un nou impuls al parc d'habitatge públic de la Generalitat de Catalunya. L'alcaldessa d'Olesa, Pilar Puimedon (Bloc Olesà), ha celebrat l'anunci d'aquestes promocions d'habitatge públic, que en el cas d'Olesa han estat possibles gràcies a la feina conjunta de les regidories d'Habitatge, Urbanisme i Benestar Social, segons ha destacat.

Aquesta tercera convocatòria preveu la construcció de nou noves promocions que seran gestionades per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Les noves promocions s'ubicaran en tres solars cedits per l'Ajuntament d'Olesa. D'aquests, dos són contigus. Els pisos estaran ubicats al sector del carrer de la Indústria.

Segons ha detallat el regidor d'Obres i Edificació, Miquel Riera, per aconseguir aquestes tres promocions a càrrec de la Generalitat l'Ajuntament d'Olesa ha posat damunt la taula l'alta demanda de lloguer assequible que hi ha a Olesa, sobretot entre col·lectius com el jovent i la gent gran. I com que l'Ajuntament no pot fer front a aquestes promocions amb fons propis, la millor opció era cedir solars que fessin possible el projecte, segons han explicat fonts municipals.

L'Incasòl ha presentat al Col·legi d'Arquitectes els nou equips d'arquitectes que redactaran el projecte i dirigiran les obres de construcció d'aquestes promocions en diferents ciutats. Es preveu que l'adjudicació dels concursos es faci al llarg d'aquest any, que es redactin els projectes i es licitin les obres durant l'any vinent i que es puguin iniciar les obres l'any 2021.

Segons destaca Miquel Riera, per aconseguir que Olesa de Montserrat hagi entrat en aquesta tercera convocatòria del Programa de lloguer assequible ha estat cabdal l'al·legació presentada per l'Ajuntament al Pla de l'habitatge presentat per la Generalitat, que no considerava Olesa com a municipi d'alta demanda d'habitatge. En l'elaboració d'aquesta al·legació, que va ser estimada, es van utilitzar molts dels estudis que han servit per a l'elaboració del nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM).

Per la seva banda, la regidora de Benestar Social, Georgina Muñoz, celebra l'anunci d'aquestes noves promocions de pisos de lloguer assequible, que se sumen als 49 habitatges que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha adquirit a Olesa, i que fins ara eren propietat d'una entitat bancària. Per a la regidora, si fa uns anys van augmentar els casos de desnonaments per impagament de préstecs hipotecaris, en els darrers temps sobretot s'han donat per impagament de lloguers, fet que evidencia la necessitat de pisos a Olesa amb un lloguer assequible.

Moltes de les famílies que tenen dificultats per fer front al pagament del lloguer han hagut d'acudir als Serveis Socials municipals per rebre ajudes per a serveis bàsics. Per aquesta raó, ha dit al regidora, «pot representar una gran ajuda poder accedir a habitatges amb un lloguer que poden arribar a pagar». Georgina Muñoz ha insistit en la dificultat que representa que, actualment a Olesa, hi hagi molt poca oferta d'habitatges de lloguer, i el que surt al mercat és a uns preus molt alts. Per aquesta raó, ha afirmat, és molt important que s'impulsin promocions d'habitatge públic.