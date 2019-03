El farmacèutic de Sant Guim perd la vida en un accident a l'aeròdrom d'Òdena

El farmacèutic titular de Sant Guim de Freixenet, Ramon Grañó, de 60 anys, va morir ahir al matí a Òdena, en un accident d'aviació quan intentava enlairar-se des de la pista de l'aeròdrom d'aquesta població. Testimonis que eren a les instal·lacions de l'aeròdrom ahir al matí van explicar a aquest diari que el pilot, un home expert, podria haver tingut problemes al motor, que s'hauria parat i l'hauria obligat a fer una maniobra d'emergència que no va poder superar amb èxit.

Les causes de l'accident es troben ara en fase d'investigació. Se sap, però, que Grañó pilotava un veler amb motor, un aparell que permet enlairar-se amb el propulsor i no necessita que ningú més l'arrossegui per poder fer el vol sense motor, a vela. Segons aquestes primeres hipòtesis, el pilot, expert en aquest tipus de vol i aeronaus, i molt conegut entre els habituals de les instal·lacions de l'aeròdrom Igualada-Òdena, hauria iniciat l'enlairament en principi correctament però quan es trobava sortint de la pista, a uns cent metres d'alçada, el motor se li va aturar per causes que es desconeixen. Els bombers van rebre l'avís de l'accident quan faltaven pocs minuts per a 2/4 de 2 del migdia.

Pel que van veure els testimonis presencials, Grañó hauria intentat canviar el sentit i tornar a la zona de l'aeròdrom per fer un aterratge d'emergència. Es tracta d'una operació que els tècnics defineixen com a complicada, de risc, però tampoc tenia gaires més alternatives. No va poder completar la maniobra i el que van veure els que eren a la pista és que l'aparell queia en barrina, pràcticament de cop. Tot i que es trobava a l'inici de la fase d'enlairament, el cop amb el terra va ser molt violent i Ramon Grañó va morir pràcticament en l'impacte.



Mort en l'accident

El planador d'enlairament autònom amb motor escamotejable, segons ha explicat el Club de Vol a Vela Igualada-Òdena, era propietat del mateix pilot.

Fins al lloc de l'accident es van desplaçar cinc dotacions dels bombers i tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Els serveis mèdics, quan van arribar, ja no van poder fer res per salvar la vida del pilot.

El cos de Ramon Grañó era ahir al dipòsit de la Ciutat de la Justícia de Barcelona pendent que se li practiqués l'autòpsia preceptiva en cas d'accident. Aquesta anàlisi segurament es farà avui. Ahir, fonts dels serveis funeraris d'Igualada desconeixien quan els podria arribar el cos i no s'havien posat en contacte, encara, amb la família.