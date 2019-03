L'Ajuntament d'Igualada rep un requeriment per treure llaços i estelades que no té

L'Ajuntament d'Igualada ha rebut un requeriment per part de la Junta Electoral de la zona per retirar els "llaços grocs i estelades" dels edificis municipals abans d'aquest dilluns a les 2 del migdia. Es dona el cas que, en el cas de la capital de l'Anoia, l'edifici consistorial no té cap dels dos elements sinó una pancarta que exigeix la llibertat dels presos polítics. El requeriment arriba després que Ciutadans Igualada hagi denunciat els fets davant de la Junta Electoral de la Zona. El consistori ha anunciat que, malgrat tot, presentarà un recurs.

Segons han manifestat fons municipals, el requeriment insta al consistori a retirar els llaços grocs i les estelades i, apunta, que en cas de no fer-ho s'enfrontarien a sancions de 600 euros. A la capital de l'Anoia, indiquen les mateixes fonts, únicament es té constància de l'existència d'aquests símbols en equipaments municipals a l'escola de música. L'Ajuntament no té intenció de retirar-los a l'espera de la resolució del recurs, que presentaran en les properes hores.

La moció contra el rei

Es dona el cas que l'Ajuntament d'Igualada també ha rebut aquests dies la querella de l'Advocacia de l'Estat, que instrueix el jutjat contenciós 3 de Barcelona, per donar suport a la resolució del Parlament que reprovava el rei Felip VI per haver justificat la violència de l'1 d'octubre. La moció va ser aprovada el passat 20 de novembre amb el suport del PDeCAT, ERC, la CUP i Decidim Igualada.

És previst que, en el ple de demà dimarts, l'equip municipal debati sobre quina serà la resposta que es donarà a la querella.