Sant Guim de Freixenet acomiada dimarts el farmacèutic mort en un accident de motoveler

L'enterrament del farmacèutic de Sant Guim de Freixenent, Ramon Grañó, mort en un accident d'aviació diumenge al migdia, tindrà lloc dimarts a les 4 de la tarda, a l'església parroquial de la mateixa població. Grañó, aficionat al vol a vela, va perdre la vida quan a l'aparell que pilotava se li va aturar el propulsor i no va poder completar l'operació d'enlairament. Va intentar tornar a la base, però el seu veler va entrar en una zona de corrents tèrmiques que el van fer caure en barrina i precipitar-se en una zona de camps propera a la pista del mateix aeròdrom Igualada-Òdena, d'on havia sortit.

Aquest dilluns al matí s'han practicat les proves de l'autòpsia a la Ciutat de la Justícia, a Barcelona, al cos del finat, com és preceptiu, i després ha estat traslladat al Tanatori Torné, de Sant Guim de Freixenet. Aquest dimarts, la vetlla es farà al mateix tanatori de 9 del matí a la 1 del migdia.

La mort de Ramon Grañó ha aixecat gran consternació entre el veïnat. L'oficina de farmàcia de Sant Guim no només dóna servei als veïns d'aquest municipi, sinó que altres veïns de pobles de la vora també la tenien com a punt de referència. Destaca l'alcalde de Sant Guim, Francesc d'Assís Lluch Majoral, que "la professió el va fer un home molt popular, molt conegut a Sant Guim i als pobles dels voltants". I també que tenia com a principal afició coneguda el vol a vela. "Durant molts anys havia volat amb un veler sense motor", dels que s'han de remolcar per sortir de la pista i enlairar-se, però "darrerament havia comprat l'aparell que lamentablement li va fallar diumenge", un veler amb motor autònom, el que permet fer l'enlairament amb el suport del motor, sense necessitat de ser remolcat. Quan el veler agafa alçada aleshores es fa el vol lliure, com un planador convencional.

Els membres del Club de Vol a Vela d'Igualada-Òdena també han fet en les darreres hores una nota de condol en la que lamenten la mort del "nostre company i soci Ramon Grañó". Era un dels membres del club i un pilot amb llarga experiència en aquest tipus d'aparell.

Ramon Grañó, que era fill de Boldú, al municipi de la Fuliola (comarca d'Urgell), s'havia establert com a farmacèutic a Sant Guim de Freixenet fa més d'una trentena d'anys, segons explica el mateix alcalde. Grañó, que ara tenia 60 anys, portava una farmàcia-òptica.