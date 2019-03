La JEZ vol fer despenjar llaços grocs i estelades inexistents a Igualada

L'Ajuntament d'Igualada ha presentat un recurs a la Junta Electoral de Zona (JEZ) perquè li ha requerit que retiri «els llaços grocs i l'estelada» de la façana de l'edifici consistorial, però a la casa consistorial no hi ha penjat cap d'aquests elements. Al balcó hi ha una parell de pancartes, una demanant la llibertat dels presos polítics i l'altra denunciant el procés juidicial que s'està duent a terme al Ttribunal Suprem.

El requeriment va arribar ahir de la JEZ i especificava que es retiressin «els llaços grocs i estelades» dels edificis municipals abans d'aquest dilluns a les 2 del migdia. L'únic llaç groc que es va trobar i retirar va ser a l'escola de música. El requeriment arriba després que Ciutadans Igualada, sense representació a l'Ajuntament fins ara, hagi denunciat els fets davant de la JEZ. El consistori ha anunciat que, malgrat tot, presentarà un recurs.

Segons han manifestat fons municipals, el requeriment insta el consistori a retirar els llaços grocs i les estelades, i apunta que en cas de no fer-ho s'enfrontarien a sancions de 600 euros. A la capital de l'Anoia, indiquen les mateixes fonts, únicament es té constància de l'existència d'aquests símbols en equipaments municipals a l'escola de música. L'Ajuntament no té intenció de retirar-los en espera de la resolució del recurs, que presentaran en les properes hores.



La moció contra el rei

Es dona el cas que l'Ajuntament d'Igualada també va rebre la setmana passada la querella de l'Advocacia de l'Estat, que instrueix el jutjat contenciós 3 de Barcelona, per donar suport a la resolució del Parlament que reprovava el rei Felip VI per haver justificat la violència de l'1 d'octubre (la intervenció del rei del 3 d'octubre del 2017). La moció va ser aprovada el 20 de novembre passat amb el suport del PDeCAT, ERC, la CUP i Decidim Igualada, 17 dels 21 regidors

És previst que, en el ple d'avui, dimarts, l'equip municipal debati sobre quina serà la resposta que es donarà a la querella.

L'Advocacia de l'Estat ja ha portat al jutjat 24 ajuntaments del centenar que van donar suport a la resolució del Parlament que reprovava el rei Felip VI per haver justificat la violència de l'1 d'octubre.

El jutjat dona ara 20 dies als ens municipals perquè li enviïn els acords aprovats el novembre passat. En aquesta mateixa situació hi havia l'Ajuntament de Bolvir (a la comarca de la Cerdanya) que va aparèixer en la primera relació d'ajuntaments citats, en aquell cas per part de les autoritats judicials de Girona.