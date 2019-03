Junts per Calaf confia en Jordi Badia i busca poder fer un govern ampli

Jordi Badia, actual alcalde de Calaf per Junts per Calaf (llista adscrita a ERC), presenta una candidatura per a les properes eleccions del mes de maig amb una combinació de renovació i de continuïtat en els primers llocs de la llista. Fa quatre anys va quedar a les portes d'una majoria absoluta que li hauria donat l'estabilitat que no ha tingut perquè els dos grups de l'oposició, CiU i GIC, li han acabat fent la pinça en més d'un projecte o una aprovació. Badia va presentar dissabte la seva llista electoral. L'acompanyaran en els primers llocs Montserrat Mases i Jordi Fitó, que ja han estat en el govern actual i han estat dos dels principals valors. I incorpora en els llocs número 4 i 5 Mercè Biosca Sugranyes, vinculada al món de l'esport, i Jordi Biosca Verdés, que prové del món associatiu. La número 6, que si caigués de la part de la llista de Badia li donaria la majoria absoluta, és per a una persona lligada al món dels joves, Bet Miquel.

Es tracta d'una llista cremallera en la qual es va combinant la presència d'un home i una dona, una candidatura en la qual Badia destaca que s'ha intentat tenir una representació social diversa i una presència de tots els barris. Per primera vegada, la llista incorpora una persona d'origen magribí, Said Oulhaj Khaffou.

Un dels objectius que s'ha marcat Badia és poder governar amb una majoria absoluta o bé amb una oposició amb la qual «es pugui parlar», «que no sigui el calvari d'aquests quatre anys». Diu Badia que respecta la pluralitat d'opcions polítiques, però si es torna a repetir una situació en la qual el govern està en minoria, demana que «hi hagi una oposició més constructiva». En aquests 4 anys de mandat, la primera experiència de Badia en la política local, els dos grups de l'oposició a Calaf li han bloquejat propostes, però, segons l'actual alcalde, «no han presentat ni una sola moció, ni una sola proposta».

Badia ha explicat a aquest diari que liderarà de nou el projecte perquè quatre anys és un termini curt per a l'Administració, per veure els projectes realitzats, i assegura que té moltes iniciatives engegades que voldria poder finalitzar. «Quan vaig arribar a l'Ajuntament, de les primeres coses que vaig fer va ser demanar de poder endreçar urbanísticament la carretera de Manresa i em van dir que feia bé d'anar-hi a l'inici perquè el projecte es podria començar dins el mandat. Ara es farà. Han estat quatre anys», explica Badia, que admet que el ritme de l'administració és lent pel que fa a la preparació de projectes.

Badia considera que en aquests 4 anys han escoltat els calafins i destaca la reducció del dèficit i l'endreça interna de l'Ajuntament. Assegura que el grup manté la «il·lusió» i «tenim projecte».