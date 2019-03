Justícia diu que no hi ha cap informe tècnic que recomani tancar els jutjats de Martorell

Fonts del Departament de Justícia han assegurat que no hi ha cap informe tècnic que recomani tancar els jutjats de Martorell, tal com ha ordenat aquest dimecres el Consell General del Poder Judicial (CGPJ). Aquestes fonts afirmen que fins al moment Justícia no té constància oficial de l'acord del CGPJ i recorden que les dependències judicials d'aquella ciutat han estat revisades tant pel servei de Prevenció de Riscos Laborals de Justícia, com per la inspecció del CGPJ, passant pels Bombers i per la Inspecció de Treball. Cap d'aquests organismes, subratllen les mateixes fonts, ha corroborat la percepció del CGPJ segons les quals l'estat de les instal·lacions pot suposar un risc per a la seguretat de les persones.

Des de Justícia s'indica que la Inspecció de Treball sí ha assenyalat catorze millores necessàries als edificis que ja s'han comunicat al propietari, que és un tercer. Segons les mateixes fonts, ja s'ha començat a treballar per solucionar-les, i hauran de quedar resoltes el 30 d'abril.

Aquestes fonts també indiquen que si s'hagués detectat un risc per a la seguretat de les persones com indica el CGPJ, la Inspecció de Treball hauria ordenat el tancament, però aquest extrem, afirmen, no s'ha produït. És per això que afirmen que el conjunt dels treballadors dels jutjats de Martorell anirà a treballar amb normalitat, a excepció dels jutges.

Des de Justícia, també es considera que la suspensió de l'activitat judicial que anuncia el CGPJ en cas que no es resolguin les incidències denunciades per l'òrgan de govern dels jutges suposaria un perjudici "inacceptable" per a la ciutadania i una mesura "unilateral, inèdita a tot l'Estat, desproporcionada i injustificada".

Finalment Justícia admet que les instal·lacions judicials de Martorell són molt "millorables" i considera una "prioritat" substituir les dependències actuals per unes noves. De moment, estudia la possibilitat d'un trasllat parcial dels jutjats, que només afectaria els que estan en pitjors condicions.

Cal recordar que la Comissió Permanent del CGPJ ha acordat aquest dimecres tancar immediatament dos jutjats de Martorell per les deficiències als immobles. Es tracta dels jutjats de primera instància i instrucció números 1 i 5, ubicats en llocs diferents. A més, ha decidit comunicar a la Generalitat que si el proper 30 d'abril no s'han solucionat les incidències que afecten la resta de seus "es disposarà la suspensió de l'activitat judicial" en aquest partit com a mesura de prevenció de riscos laborals per als jutges que hi treballen, "sense perjudici de les responsabilitats que resultin pel manteniment de la situació de risc per als treballadors i el públic".