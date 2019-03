El festival igualadí Rec.0 i la passarel·la 080 Barcelona busquen el millor dissenyador de moda emergent

El festival de pop-up stores Rec.0 i el 080 Barcelona Fashion organitzen un concurs per a trobar el talent emergent en moda. Aquesta serà la quarta edició del concurs per trobar el millor dissenyador emergent en el panorama de la moda del nostre país. Enguany es millora el premi: qui s'imposi en aquests concurs podrà exposar el seu material gratuïtat al Rec.0 d'Igualada i en una pop-up gallery de la 080 Barcelona Fashion, que es farà al recinte modernista de Sant Pau.

Els organitzadors han explicat que el concurs es vehicularà a través d'una plataforma a Facebook, on els dissenyadors i marques joves presentaran els seus treballs. Els deu finalistes seran escollits per votació popular. D'aquests deu, un jurat format per Cristina Fernàndez, fundadora i directora d'art de Little Creative Factory, Francesca Tur, periodista especialitzada en moda de Tendencias.Tv, un membre del 080 Barcelona Fashion i un membre de Recstores escolliran tres finalistes d'on, finalment, sortirà el guanyador o guanyadora.



La festa d'entrega del premi, a #Nu02 de Barcelona



Els treballs es poden presentar ja i el període per aportar material es tanca el 15 d'abril. El lliurament del Premi tindrà lloc a l'espai NU#02 de Barcelona el dia 25 d'abril i comptarà amb la presència del jurat, finalistes i convidats. El guanyador serà anunciat en el mateix acte i també a les xarxes socials i web de Recstores.

I del 8 a l'11 de maig, torna el festival Rec.0 a Igualada, amb uUn centenar de marques de moda, 63 locals en antigues adoberies, 3 escenaris de música i 40 food trucks distribuïts pel circuit urbà del barri del Rec. Aquest proposta que ja fa una dècada que es tà en marxa, converteix el barri adober del Rec en la concentració de vendes especials efímeres d'estocs més important d'Europa durant 4 dies. Marques internacionals com Adidas, Levi's, Munich, Pepe Jeans, Camper o Reebok conviuran amb la moda independent de Txell Miras, Brava Fabrics, Miriam Ponsa o Josep Abril.

La firma Eñaut va ser la guanyadora de la darrera edició del concurs, una marca emergent de moda masculina fundada el 2018 pel dissenyador basc establert a Barcelona Eñaut Barruetabeña.