Més de 300 empresaris de l'Anoia s'interessen pels canvis tecnològics

La UEA reuneix més de tres-centes persones -entre les quals empresaris, experts, autoritats polítiques i agents socioeconòmics- al Teatre Municipal l'Ateneu d'Igualada en la celebració del III Fòrum Empresarial de l'Anoia.

L'acte, organitzat per la patronal anoienca, té per objectiu posar en escena les prioritats, reptes, inquietuds i preocupacions de les empreses de la comarca. Enguany, la jornada ha girat a l'entorn de la transformació empresarial, entre el canvi digital i l'adaptació al concepte d'economia circular.

L'esdeveniment ha servit per presentar públicament el document «III Empresa i Progrés: L'horitzó de la transformació empresarial», un estudi on es plasmen les dades més rellevants sobre què suposa aquest canvi que tot just comença i que determinarà el present i el futur de la comarca de l'Anoia.

L'acte va ser presentat pel periodista igualadí i cap d'informatius de RAC1, Joan Maria Morros, qui va subratllar que aquest document «presenta aquests dos eixos a seguir, la revolució 4.0 i el model econòmic circular com a estratègics per a la comarca». El document ha pres la temperatura de les empreses de la comarca sobre la seva transformació, segons va assenyalar Joan Domènech, president de la UEA, en dos dels eixos clau per al desenvolupament dels propers anys.

El president de la patronal anoienca va dir que per donar resposta «al neguit del sector empresarial» i per no perdre el tren d'aquesta nova revolució, el document elaborat vol ser un mapa on cada empresa pugui recórrer i trobar solucions d'acord amb les seves necessitats.

L'acte va tenir la presència de Marc Castells, president de la Diputació de Barcelona i alcalde d'Igualada, i la igualadina Àngels Chacón, consellera d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. Castells va recordar la naturalesa de la comarca de l'Anoia, fortament industrialitzada i diversificada, també ben posicionada, i va celebrar la publicació del tercer estudi de la UEA «gràcies a la gran quantitat d'empreses i persones que hi han participat», per poder analitzar, estudiar i des de l'administració, prendre les decisions correctes.

Per la seva banda, Chacón va lamentar que «de les 620.000 empreses catalanes, més del 50% no saben què és o no inicien els passos cap a la revolució 4.0. Ens facilita molt que la tasca de sensibilització ja la facin agents socioeconòmics com la Unió Empresarial de l'Anoia i que l'administració local sigui receptiva», va assenyalar, i va avisar que «no sabem què pot passar si no s'adopta la indústria 4.0», tenint present la gran deslocalització del teixit empresarial del territori les dècades anteriors.