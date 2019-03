ERC proposa soterrar el trànsit al tram central del passeig d'Igualada i per fer-hi un espai de lleure

L'arquitecte igualadí i candidat a l'alcaldia, Enric Conill, ha posat un gran projecte de ciutat al mig de la precampanya de les eleccions municipals: transformar la part central del passeig Verdaguer d'Igualada, entre els carrers Òdena i Sant Vicenç, que a l'hora és el sector més comercial i que reuneix més serveis. Proposa soterrar el trànsit, fer un apartcament també en el subsòl, crear un espai per al ciutadà en superfície. Transformar l'espai per crear una àmplia zona de lleure, amb diverses propostes per a fer esport, amb terrasses de bar, amb espai per a la mainada i també zones per als gossos.

Conill afirma que s'ha marcat l'objectiu de "donar vida al passeig" amb una transformació "que el converteixi en un gran centre destinat als ciutadans i que generi activitat econòmica". La proposta consisteix en soterrar el pas dels cotxes, ubicar-hi un pàrquing i guanyar 15.000m2 de superfície per a les persones. Amb una inversió de 18 milions i la concessió de la gestió del pàrquing a una empresa privada.

Sota el títol "la Igualada que farem" l'arquitecte Enric Conill va explicar divendres al vespre les propostes dels republicans en l'àmbit de la transformació urbanística. Conill va assegurar que "Des de la nostra candidatura no volem només asfaltar carrers quan vénen les eleccions sinó que volem transformar la ciutat, modernitzar-la".

Un dels elements claus de la conferència de l'arquitecte i candidat va ser el passeig Verdaguer, ja que va assegurar que "tenim el passeig més llarg de Catalunya, els igualadins ens l'estimem molt i tots sabem que està desaprofitat". Per això Conill va proposar una "transformació i modernització integral del Passeig per donar-li vida i destinar-lo al gaudi de les persones, de tots els ciutadans". Aquest projecte pretén "donar vida al Passeig amb una transformació per posar-lo al servei dels ciutadans.

La trasformació, segons Conill, "aconsegueix molt més espai per a la gent: zones verdes, parcs pels nens, espais per fer esport, bars i terrasses, comerços, espais d'esbarjo pels gossos... en definitiva, donar molta vida al Passeig". I el tram triat per transformar "és el més central d'Igualada, on hi ha més comerços i pocs garatges particulars i on hi ha l'Escola de Música, el Casal de la Gent Gran i la Mútua, equipaments que en sortien molt beneficiats". Al mateix temps, la proposta implicaria "seguir garantint la circulació dels cotxes, més aparcament i mantenir els elements icònics del Passeig com per exemple els arbres i els fanals".

Assegura Conill que la viabilitat econòmica és possible, ja que "l'Ajuntament d'Igualada té un pressupost de 60 milions d'euros cada any i en els últims 4 anys se n'han destinat 27 milions en inversions. Aquesta reforma és ambiciosa i suposa un cost aproximat de 18 milions, dels quals 10 es destinaran al soterrament del trànsit i a la nova urbanització, i 8 per al pàrquing, que assumirà una empresa privada per explotar-lo. És a dir, aproximadament això suposa un terç dels diners per a obres que té l'ajuntament al llarg d'un mandat".

En la seva conferència l'arquitecte i alcaldable Enric Conill també va fer propostes en l'àmbit de "la mobilitat, el barri del Rec, el nou POUM i les seves àrees de transformació" i va assegurar que "No ens hem posat en política només per a fer pegats i a fer-nos fotos inaugurant bancs o torretes. Per fer això, i ho dic amb tot el respecte del món perquè a més a més és totalment legítim, els que ja hi ha ho fan prou bé. Nosaltres ens posem en tot això per aconseguir fer evolucionar Igualada, per fer un salt endavant com a ciutat, per fer una transformació il·lusionant i que provoqui una millora a la ciutat".

A la conferència també hi va participar l'arquitecte i regidor d'urbanisme de l'ajuntament de Manresa, Marc Aloy, qui va destacar que "a Manresa en 4 anys hem fet un nou POUM amb consens i això ha permès fer evolucionar la ciutat i trobar noves oportunitats" alhora que va assegurar que "El POUM que teniu a Igualada de l'any 1986 s'ha de quedar al calaix i heu d'engegar la maquinaria per un nou pla urbanístic".