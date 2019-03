Olesa treu peixos d'espècies invasores que han deixat a l'estany del Parc Municipal

Els dies 2 i 3 d'abril es farà una intervenció per retirar els peixos exòtics invasors que hi ha al llac del Parc Municipal d'Olesa de Montserrat. Aquestes tasques les efectuarà una empresa especialitzada en la gestió de fauna i sistemes aquàtics continentals i autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons han explicat fonts municipals.

Es continuarà invertint a la zona. Els dies 4 i 5 d'abril, l'empresa que fa el manteniment de la zona enjardinada del Parc Municipal farà la neteja del llac. Es buidarà l'aigua i s'eliminaran els llots, restes vegetals, pedres i residus que hi hagi.

L'objectiu de la retirada d'espècies invasores és evitar la degradació de l'entorn, ja que quan s'alimenten remouen el fons i provoquen la resuspensió de nutrients. Aquest fenomen fa augmentar la terbolesa de l'aigua, afavoreix el creixement d'algues i plantes aquàtiques i pot desencadenar episodis d'eutrofatrització. Un excés de nutrients fa que creixin en abundància plantes i altres organismes fotosintètics que, quan moren, es descomponen.