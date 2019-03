Prenen possessió dos nous vigilants a Calaf per tal de reforçar el servei policial

José Antonio Gómez i Alexandre Lladó seran els vigilants municipals de Calaf després d'haver superat el concurs oposició. Aquests dos agents van superar les proves del concurs convocat el mes de desembre passat.

S'hi van presentar 18 persones, entre les quals, dues dones. El procediment va constar de proves d'aptitud física, coneixement de llengua catalana, un examen amb una prova teòrica i una pràctica, un test psicotècnic, una entrevista i una valoració de mèrits.

José Antonio Gómez i Alexandre Lladó van prendre possessió ahir en un acte presidit per l'alcalde de Calaf, Jordi Badia, a la sala de plens. El fet que els vigilants municipals esdevinguin funcionaris de carrera és valorar des del col·lectiu com un pas molt important per al cos, ja que a partir d'ara podran desenvolupar les funcions a tots els efectes legals. Tenen com a funcions custodiar i vigilar béns, serveis, instal·lacions i dependències municipals. Ordenar i regular el trànsit. Participar en tasques d'auxili al ciutadà.