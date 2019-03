La sensorització de la xarxa de carreteres, un repte

El Circuit Parcmotor Castellolí ha presentat el nou equipament desenvolupat i instal·lat per l'operadora Cellnex Telecom, el projecte Mobility Lab. Amb la nova dotació d'infraestructures i recursos tecnològics del projecte, el Circuit Parcmotor Castellolí oferirà un espai de proves pioner i innovador per al desenvolupament de solucions tecnològiques a partir de la cobertura 5G, la mobilitat sostenible i una solució integral per provar vehicles autònoms connectats en un entorn controlat, segur, sostenible i capaç de ser monitorat des de qualsevol part del món.



El win-win entre Cellnex i el Circuit Parcomotor Castellolí també recau en el fet que els entorns no urbans o semirurals seran un espai de proves per a noves solucions tecnològiques i serveis vinculats a la connectivitat desenvolupats per l'operadora. L'element sostenible del projecte l'aporta la dada sobre l'alimentació de les infraestructures instal-lades, les quals es nodriran de fonts renovables, com són l'energia eòlica i la solar.



D'aquesta manera, el Circuit Parcmotor d'alt rendiment situat al terme de Castellolí, a l'Anoia, implementarà al seu traçat tècnic de 4.140 metres les prestacions necessàries per complementar l'oferta de formació per a esportistes i competicions oficials, en una plataforma d'innovació per assolir l'objectiu de ser referent tecnològic internacional per al desenvolupament del vehicle connectat i autònom.



La segona part de l'acord la configura l'operadora Cellnex Telecom, present a 6 països -Espa-nya, Itàlia, França, Holanda, Regne Unit i Suïssa-, abraça les àrees d'infraestructures per a telefonia mòbil, xarxes de difusió audiovisual, serveis de xarxes de seguretat i emergència, i solucions per a la gestió intel·ligent d'infraestructures i serveis urbans - smart cities i internet de les coses, o IoT.



El 2016 l'empresa va obtenir beneficis per valor de 707 milions d'euros, amb un índex de rendibilitat Ebitda de 290 milions.



Tant Raül González, cap del Mobility Lab de Cellnex Telecom, com Xavier Bartrolí, president de Circuit Parcmotor Castellolí-BCN han coincidit a assenyalar que un dels objectius és dotar de la màxima infraestructura possible el circuit. Per la seva banda, el conseller delegat de Cellnex, Tobias Martínez, ha explicat que «amb la direcció del Circuit Parmotor es va acotar la idea d'explotar el camp del vehicle autònom i dotar el circuit de sensorització, intel·ligència i capacitat tecnològica per desenvolupar-ho amb un Open Lab i poder fer-ho conjuntament amb els actors de la indústria els seus productes i serveis»



Els objectius de la inversió es basen en el nínxol de mercat de la comunicació en tot allò referent amb el vehicle autònom. Gran part del territori ofereix encara comunicacions precàries. Amb el Mobility Lab es pretén testar cap on ha d'anar la inversió d'aquestes noves tecnologies per incrementar la seguretat i reduir l'impacte mediambiental.



Segons Bartrolí, l'aposta pel Mobility Lab de Cellnex ha estat trobar el partner que «ens ajudés a preparar-nos per a tota l'onada tecnològica que ja ve en el món de la mobilitat, del vehicle elèctric, autònom i el món de la connectivitat». I un dels factors clau per part de l'operadora ha estat, segons González, «el traçat, però sobretot el relleu del circuit, amb diferents nivells d'alçada, molt semblant a un escenari real, per trobar solucions de cobertura.