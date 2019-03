El tèxtil igualadí fa un salt en la promoció de les empreses

Presentació del nou espai per a la promoció del tèxtil

Presentació del nou espai per a la promoció del tèxtil albert compte

El sector tèxtil de la capital de l'Anoia busca situar-se com a productors locals, com a pentidors de les campanyes i anys en què buscar producció en països del nord d'Àfrica o de l'Àsia era una solució. Amb el títol «Igualada Fashion Go Digital" el Clúster Tèxtil i Moda, amb seu a Igualada, ha dissenyat el portal web de moda tricot.fashion. La promoció d'aquest espai i dels industrials es va fer amb el suport del fashion film Knitting Dreams. El model d'aquestes històries cinematografiades és avui un recurs comunicatiu de grans marques internacionals.

El president de l'Agrupació Tèxtil FAGEPI, Josep Ignasi Reixach, destaca tres objectius del projecte: donar visibilitat al Clúster Tèxtil i Moda d'Igualada, defensar la cooperació empresarial per a l'expansió internacional, com en el seu moment ho va ser la creació de la Fundació Privada per a la Innovació Tèxtil (FITEX), i agrair el paper i implicació de les institucions locals a través de l'estratègia municipal de suport a les Indústries del Disseny de la ciutat d'Igualada i a la comarca de l'Anoia.

David Garcia, president de FITEX, assenyala que «no hi ha en l'àmbit internacional una plataforma on-line amb un alt contingut de recursos per al sector del punt. Hi ha grans plataformes de tendències de moda, però no de proveïdors, industrials i dissenyadors». El portal s'ha creat segons l'estètica de les grans editorials web de moda, i s'hi podrà trobar, entre altres continguts, les grans desfilades nacionals i internacionals.

El curtmetratge Knitting Dreams, dirigit per Joan Domènech, CEO de Boxcom, s'inscriu en els curtmetratges que actualment produeixen grans firmes del sector i que fusionen cinema, moda i publicitat, amb un mercat i circuit de festivals especialitzats, per remarcar, en aquest cas, els valors que van associats a la producció tèxtil anoienca, com ho és la proximitat. El caràcter internacional dels fashion films vol ser l'impuls que llenci el primer missatge en forma de curtmetratge d'una campanya publicitària que es preveu d'aquí a uns dos anys.

Amb l'eslògan «El contingut és el Rei», David Garcia desgrana els avantatges d'estar present en el portal i ha animat els pocs empresaris que encara no s'havien posat en contacte amb FITEX, que enviïn el material promocional d'empresa per tenir-ho tot a punt el juny, data en què tricot.fashion arrencarà de forma oficial.

El portal web està pensat per ser nexe d'unió entre compradors, dissenyadors i productors perquè les 99 empreses tèxtils i les 26 empreses marquistes del sector anoienc tinguin, a la vegada que un aparador obert al món, un nou recurs a partir del qual posar-se en contacte amb clients potencials. Les empreses locals s'hi podran publicitar a través del seu propi catàleg de productes, i així tant compradors, dissenyadors, com cadenes de retail puguin dinamitzar el sector i els atragui el negoci.