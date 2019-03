Olesa aprova un pla de salut amb el vot favorable de tots els grups

El ple de l'Ajuntament d'Olesa ha aprovat definitivament el seu Pla Local de Salut 2019-2023, on s'estableixen les prioritats en l'àmbit local per a aquest període. El pla ha estat àmpliament debatut i treballat des del consens, fet que ha propiciat que quan s'ha arribat al final del procés hagi tingut un ampli consens. Tots els grups polítics amb representació municipal (Bloc Olesà, ERC, PSC, PDeCAT-Demòcrates, Movem Olesa i PP) hi van votar a favor en el pla de dijous passat.

«Aquest Pla de Salut marcarà les polítiques a desenvolupar en aquesta matèria durant els propers quatre anys, amb la voluntat de treballar per la millora de la salut, promocionar hàbits saludables, augmentar la participació ciutadana i d'agents socials en l'àmbit de la salut i implementar nous programes i accions», segons han explicat fonts municipals.

La regidora de Salut Pública, Montserrat Vergara, destaca la importància de crear una xarxa amb tots els agents implicats «perquè aquest no és un pla de govern, sinó un pla de salut que va molt més enllà d'un mandat, i per això s'ha volgut buscar la implicació del màxim de partits i s'ha treballat amb moltes entitats i àrees municipals».

El procés d'elaboració del Pla Local de Salut ha tingut la col·laboració de dues entitats especialitzades per a l'anàlisi i recollida de dades i l'elaboració del Pla d'Acció. Es va engegar el juliol del 2017 quan es va aprovar la seva elaboració per junta i al mes de novembre es va crear el Grup Motor encarregat de liderar la seva elaboració. Fins al mes de març del 2018 s'ha estat elaborant el perfil de Salut del municipi «una diagnosi de la situació per poder identificar els principals reptes que tenim en matèria de salut», va explicar Vergara. Durant l'any passat es va fer el Pla d'Acció seguint una metodologia participativa, que ha combinat el treball de tècnics de les diferents àrees municipal i d'entitats supramunicipals i agents de salut d'Olesa, amb les aportacions dels ciutadans a través de sessions participatives, bústies per recollir propostes i enquestes on-line.

El ple de l'Ajuntament d'Olesa ha aprovat una modificació de crèdit de gairebé 250.000 euros per dotar diferents partides del pressupost del 2019 destinades a actuacions per a equips per a projectes d'informació del departament de Tecnologies de la Informació i Comunicació, elaboració del Pla d'Igualtat, clavegueram de l'Eixample, i equipament de la nova comissaria.