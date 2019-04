Poble Actiu veu en la "diversitat" la solució per al barri del Rec a Igualada

La candidatura Poble Actiu d'Igualada proposa transformar el barri del Rec en "un barri divers, amb indústries, habitatge, comerç i equipaments, que recuperi la mirada de la ciutat cap al riu Anoia i potencïi la façana sud d'Igualada", segons han explicat fonts del grup, que el darrer cap de setmana ha presentat les propostes per aquest sector.

Poble Actiu considera que "Igualada necessita un nou POUM que permeti modernitzar el planejament de la ciutat i desencallar la necessària remodelació del barri del Rec." Així ho explica Pau Ortínez, membre de la candidatura municipalista impulsada per la CUP, que valora que "fa

quatre anys el govern va fer campanya electoral prometent un nou POUM que després ha ignorat com si res", el que considera "un frau electoral i una greu irresponsabilitat, un repte més que esquiven, però que Poble Actiu ens comprometem a abordar de manera urgent perquè hi ha zones

que en depenen, com el barri del Rec, que no poden esperar més".

La proposta de Poble actiu per al barri del Rec parteix de l'estratègia principal de dissenyar un barri que esdevingui divers, amb indústries, habitatge, comerç i equipaments, superant l'actual planificació de 1986 que reserva els usos del barri exclusivament per a activitats industrials. L'acte comptà també amb la participació de l'arquitecte Toni Valls i del geògraf Alfons Recio, que van exposar el seu projecte de mixtura d'usos pel barri en consonància amb la realitat històrica del Rec. Per Recio, "ha de ser un nou POUM el que determini no només com canvia el barri sinó el model que es vol per la ciutat." Un planejament que hauria d'arribar amb rapidesa, segons Valls, "no només per protegir l'estructura urbana del barri sinó també els actuals edificis, dels quals molts es troben en risc de caiguda".

Recuperar la mirada al riu Anoia i potenciar la façana sud d'Igualada

Per Poble Actiu, el barri del Rec és el barri amb més potencial de reinvenció de la ciutat, i proposen que Igualada "recuperi la mirada de la ciutat cap al riu Anoia i potencïi la façana sud: és una de les façanes amb més caràcter i potencial de la ciutat, una zona que cada cop comptarà amb més dinamisme i afluència", especialment, apunta la també candidata Eva Pedraza, atenent a la reforma urbanística pendent i a la futura connexió de la ciutat amb la Ronda Sud. "Cal apostar per revitalitzar aquesta zona de la ciutat i aprofitar la imatge d'una ciutat que conserva el seu passat però que es transforma constantment per afrontar els reptes de futur."

La proposta per reactivar el barri del Rec, segons Pau Ortínez, comptarà amb més eixos, com transformar l'espai de parc fluvial d'Igualada, habilitar zones per habitatge i comerç en antigues adoberies, o obrir els patis de les adoberies a la ciutat, creant espais comunitaris sense alterar

l'estructura urbana. A més, Poble Actiu planteja garantir la mobilitat al barri del Rec vianalitzant alguns carrers per connectar les zones blanques i el riu amb el centre de la ciutat, i la recuperació del canal del Rec, des de la resclosa fins al Molí de l'Abadia, recuperant parts del seu recorregut,

creant espais verds a l'inici i al final del canal i millorant l'estat de la zona del Molí de l'Abadia, inclòs l'edifici.