Una empresa igualadina crea una màquina que cuina per a gossos

La start-up d'Igualada Kibus Petcare ha creat una màquina que cuina menjar per a gossos i gats de manera automàtica. Es tracta d'un petit electrodomèstic de la mida d'una màquina de cafè que prepara en 8 minuts aliment natural deshidratat, sense additius ni conservants, i el diposita en un recipient perquè la mascota se'l pugui menjar directament.

Kibus Petcare ha estat beneficiària de l'ajut Start-up Capital d'ACCIÓ, l'agència per a la competitivitat de l'empresa del departament d'Empresa i Coneixement. La startup ha rebut 75.000 euros.

Segons el CEO de la start-up, Albert Icart, «el mercat de les mascotes és una gran oportunitat de negoci i es troba en constant creixement: en l'àmbit global les vendes de productes d'alimentació per a animals suposen més de 80.000 milions d'euros», explica. I afegeix que «oferim una nova proposta als models de negoci existents».

Icart explica que «com a alternativa als productes tradicionals com el pinso i les llaunes, que són còmodes però que poden estar processats i contenir subproductes, hi ha altres opcions com el menjar casolà o el congelat per alimentar gats i gossos, però que requereixen temps i dedicació diaris». Amb aquesta solució, la màquina rehidrata el menjar i n'automatitza el procés: «Es pot programar per cuinar els grams adients segons el tipus de gat o gos, a les hores desitjades».