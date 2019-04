Igulada entra en un pla pilot per millorar el reciclatge domèstic

El centre d'innovació sobre economia circular d'Ecoembes, TheCircularLab, ha triat Igualada per dur a terme una prova sobre reciclatge a la ciutat. "Reciclatge 5.0" és una idea de canvi en el món de la selecció de la brossa que busca revolucionar i repensar la manera de mobilitzar el ciutadà en qüestions mediambientals amb un projecte únic a Europa.

Consisteix en connectar el ciutadà amb el contenidor groc, a través del seu mòbil, i mobilitzar-lo perquè recicli més i millor. Una WebApp serà l'encarregada d'assessorar el ciutadà. Fonts d'Ecoembes han explicat que "gràcies a tecnologies com la sensòrica, les apps, la gamificació o el blockchain es pot millorar el reciclatge. Els ciutadans que vulguin participar en aquesta iniciativa pilot s'hauran d'inscriure en una WebApp. Tots els contenidors/papereres intel·ligents disposaran d'un codi QR i, quan el ciutadà estigui a prop, gràcies a la geolocalització del seu smartphone, serà identificat. Per cada acció de reciclatge, el sistema computarà digitalment a "Reciclos", un sistema de puntuació digital, que permetrà canviar el seu compromís per productes o serveis relacionats amb la sostenibilitat.

El projecte es pilotarà durant el 2019 mitjançant la col·locació de contenidors intel·ligents a Igualada, Sant Boi, Granollers i la comarca del Pla de l'Estany; i amb la instal·lació de papereres digitals a les instal·lacions de l'Hospital Can Ruti o a universitats com la Politècnica de Catalunya i la Rovira i Virgili.

Segons Óscar Martín, CEO d'Ecoembes, "Reciclatge 5.0 és un exemple de com la tecnologia pot aplicar-se al reciclatge d'una manera disruptiva. Amb aquest projecte pretenem buscar nous camins per a seguir incrementant el compromís dels ciutadans". Tal com explica Martín, després d'un visita a TheCircularLab, la conselleria de Territori i Sostenibilitat els va animar a provar i pilotar idees innovadores a Catalunya, i aquest projecte n'és el resultat.

TheCircularLab

TheCircularLab és el primer centre d'innovació sobre economia circular creat a Europa de la mà d'Ecoembes. Nascut al 2017 i situat a Logronyo (La Rioja), el centre busca impulsar les línies d'innovació en l'àmbit dels envasos i el seu posterior reciclatge, estudiant, concebent, provant i aplicant solucions en un entorn real.

TheCircularLab col·labora amb empreses, administracions públiques i ciutadans per a desenvolupar les millors pràctiques en totes les fases del cicle de vida dels envasos, des de la seva concepció fins a la seva reintroducció en el cicle de consum a través de nous productes, i compta amb el suport de nombroses entitats, entre les que destaca la Direcció General de Medi Ambient de la Comissió Europea.

El projecte, pel qual Ecoembes s'ha compromès amb una inversió de 10 milions d'euros fins al 2020, generarà 40 llocs de treball in situ i més de 200 a través dels programes d'innovació oberta, en què participen empreses i ecosistemes d'emprenedoria.

La proposta s'ha presentat aquest dilluns a Barcelona, dins la jornada "Tecnologies intel·ligents al servei del ciutadà", organitzada per la Fundació Fòrum Ambiental i Ecoembes. Hi han assistit, entre altres, el conseller Damià Calvet, titular de Territori i Sostenibilitat; Miquel Valls, president de la Cambra de Comerç de Barcelona; Jordi Hereu, ex alcalde de Barcelona; Óscar Martín, conseller delegat d'Ecoembes; i Ramón Roca, president de la Fundació Fòrum Ambiental.

Ecoembes (www.ecoembes.com) és l'entitat sense ànim de lucre que gestiona la recuperació i el reciclatge dels envasos de plàstic, les llaunes i els briks (contenidor groc) i els envasos de cartró i paper (contenidor blau) a tot Espanya.

Al 2017, es va reciclar més d'1,4 milions de tones d'envasos lleugers i envasos de cartró i paper a tot el territori nacional, arribant a la tassa de reciclatge del 77,1%. Gràcies a aquest percentatge, es van obtenir nombrosos beneficis ambientals, com evitar l'emissió d'1,2 milions de tones de CO2 a l'atmosfera o estalviar 5,8 milions de MWh. Així mateix, es van estalviar 20,15 milions de metres cúbics d'aigua.