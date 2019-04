Es presenta un sindicat a Igualada de suport als llogaters

Igualada ha presentat el Sindicat de Llogateres d'Igualada, una "plataforma autònoma de veïnes· de la capital de l'Anoia, que "pretén ser una eina ciutadana en pro de la defensa del dret a l'habitatge i un lloguer assequible, estable, segur i digne". El sindicat te la voluntat de donar servei als llogaters, oferint assessorament legal i contra els diferents abusos que es practiquen. No només es tracta de fer assessorament i denúncia d'abusos, sinó que es proposa promoure noves formes d'habitatge, com la masoveria urbana i l'habitatge cooperatiu.

A curt termini, el sindicat es planteja analitzar "què està passant amb el lloguer a Igualada" i fer una "assemblea oberta de llogateres d'Igualada" per tal "d'aplegar a totes les persones, entitats, associacions i plataformes motivades per una lluita conjunta contra la crisi del lloguer a la ciutat".

Les dades

El Sindicat va denuncia la pujada exponencial que està patint el preu del lloguer a Igualada i comarca, que del 2014 al 2018 s'ha incrementat un 36,92%, un 20,56% només en els dos últims anys. És a dir, un pis que valia a Igualada 327 euros fa quatre anys, ara en val 447. La inacció del govern, municipal que, segons dades oficials, hauria pogut recuperar a cost zero 294 pisos, actualment sense ús, a Igualada, i afegir-los al quasi inexistent parc d'habitatge social. També 163 a Piera, 139 a Vilanova del Camí, 127 a Montbui i 65 a Òdena.

Les sol·licituds per a obtenir un pis de lloguer social a la Comarca, han augmentat any rere any, com a conseqüència d'aquesta inflació desmesurada, posant de manifest la greu falta d'habitatge destinat a aquest ús. De les 671 demandes de l'any 2017, només se'n van poder satisfer 128.