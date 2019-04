L'àrea comercial Igualada Nord prepara una festa de promoció per a dissabte

La zona comercial Igualada Nord celebra dissabte el Fira-Mercat de Primavera Nou Centre. La fira té l'ànim de ser un element dinamitzador de la zona. Per això, al matí es mantindrà oberta l'activitat comercial habitual i es combinarà amb paradistes i artesans d'altres punts del territori. També hi haurà una exposició de pintures d'Assumpta Saumell, Carlota Delgar, Sergio Suñer i Pilar Carvallo.

A partir de les 9.30 h els més petits es podran apropar als estands de l'escola Monalco i participar a les diferents activitats infantils que s'organitzaran. A l'estand de la Creu Roja Anoia podran fabricar la seva xapa personalitzada i aprendre com funciona un vehicle d'emergències. A partir de les 12.30 h hi haurà un vermut solidari. A les 10.00 h la secció de BTT de la Unió Excursionista de Catalunya de l'Anoia organitzarà una bicicletada pels afores d'Igualada, d'uns 13 km de recorregut i 200 metres de desnivell positiu (dificultat baixa), amb arribada a la mateixa àrea de fira. Per participar-hi es requereix una edat mínima d'11 anys i màxima de 65.