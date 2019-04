Piera viu aquest dissabte una festa que vol donar a conèixer el món de la forja

Piera celebra dissabte la Festa de la Forja, a la plaça del Sant Crist. Es tracta d'una iniciativa organitzada de forma conjunta per l'Ajuntament i el barri dels Gats que pretén mostrar l'art dels vells oficis. Enguany, l'onzena edició arrencarà a les 10 hores amb un esmorzar gratuït, i com ha estat habitual en edicions precedents, durant tot el dia hi haurà tallers oberts de forja i de vidre bufat a càrrec de Frank Carnerero.

De les 11 del matí a la 1 del migdia, els infants podran gaudir d'una activitat de cistelleria de la mà dels Pescallunes. Després hi haurà un vermut amenitzat amb la música de Forgats, un grup de folk del barri dels Gats. A continuació, hi haurà un dinar popular que té com a plat principal «l'escudella del ferrer». El tiquet de l'àpat es ven a 7 euros per persona. Per últim, a 2/4 de 5 , es preveu fer un taller de pintura d'ous de Pasqua pensat per a infants.