Alumnes d'ESO pinten murals a la vora dels horts urbans

Alumnes de Calaf participen en la pintada d'un triple mural que inclou temàtiques com la igualtat entre dones i homes, la solidaritat entre diferents regions i valors com el compartir. La pintada la fan alumnes de 4t d'ESO de l'INS Alexandre de Riquer pintant ecomurals a la zona dels horts urbans de Calaf. En total, són quatre il·lustracions diferents que giren a l'entorn de l'horticultura i la sostenibilitat, però amb un rerefons més ampli que inclou la igualtat entre dones i homes, la solidaritat entre les diferents regions i valors com el compartir.