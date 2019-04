Olesa dona a conèixer els secrets amb un 'escape room'

Olesa de Montserrat es proposa posar en valor l'atractiu del seu entorn natural amb un programa d'activitats familiars que porta per nom «Els secrets d'Olesa». Des d'avui fins al proper 5 de maig hi ha activitats. La primera serà un especial escape room. La iniciativa parteix del departament de Turisme de l'Ajuntament d'Olesa.

Les activitats estan pensades per a un públic familiar i tenen com a reclams principals l' escape room a cel obert d'avui i un vol en globus aerostàtic. El cap del Servei de Promoció Econòmica d'Olesa, Vicenç Tur, destaca que «els secrets d'Olesa» és «una aposta decidida per descobrir un potencial que té Olesa, que és el seu entorn natural». Per aquesta raó, i més enllà que el súper mes inclogui com a gran atractiu olesà durant el mes d'abril la Passió, des de l'Ajuntament d'Olesa «s'ha volgut incloure també una proposta d'activitats dins el marc del turisme familiar, de proximitat i sostenible».

Avui es farà l' escape room, que coincideix amb la celebració de la MiniTEO, emmarcada dins la Trail Ermites Olesa. Es tracta d'un particular escape room que, en comptes de celebrar-se en un local tancat, es farà pels carrers d'Olesa, en sessions de 90 minuts, amb inici al portal de Santa Oliva.

L'activitat arrencarà a les 11 del matí i es perllongarà fins a les 8 del vespre. Per participar en aquest joc de pistes per equips cal fer inscripció prèvia a l'adreça de correu electrònic turisme@olesademontserrat.cat. De moment ja hi ha unes 400 persones inscrites, que mentre facin el joc recorreran alguns dels indrets més emblemàtics d'Olesa de Montserrat. El macro escape room va destinat a tothom, també a les famílies. L'únic requisit que es demana és que a cada equip hi hagi un persona major de 18 anys.

Les activitats previstes per a diumenge es traslladen, per raons meteorològiques, al diumenge 5 de maig, en aquest cas a la pista d'atletisme de Les Planes. L'activitat central serà un vol en globus aerostàtic, entre les 9.30 i les 12.30 hores, i per al qual no s'ha de fer inscripció prèvia. Vicenç Tur explica que, tenint en compte que es vol posar en valor l'entorn natural, què millor que volar en globus per gaudir de les vistes i el paisatge d'Olesa, amb la imponent muntanya de Montserrat com a punt neuràlgic.

La idea és que la jornada del diumenge 5 de maig sigui del tot lúdica i adreçada a tota la família. Per aquesta raó, i per facilitar l'accés fins a la pista d'atletisme, a partir de les 9.30 hores i fins a les 3 de la tarda circularà un trenet que enllaçarà el centre urbà i la pista, amb sortida al carrer Arquebisbe Ramon Torrella, als Closos. El vol en globus aerostàtic no serà l'única activitat. Entre les 11 i les 14.40 hores hi haurà animació infantil, i a partir de les 12 hores, taller infantil amb Green Emotions-El departament de Turisme d'Olesa també fa coincidir aquest programa amb la Trail Ermites Olesa.