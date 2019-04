La Mostra d'Igualada celebra 30 anys amb més de 27.500 espectadors

Avui ha acabat la 30a Mostra Igualada, que ha tingut lloc del 4 al 7 d'abril. El Mercat estratègic d'espectacles per a infants i joves ha transformat Igualada durant quatre dies en la capital dels espectacles per a tots els públics, amb una bona afluència tant de públic com del sector professional.

La Mostra 2019 ha comptat amb la participació de 55 companyies, de les quals 39 de Catalunya, 11 de la resta de l'Estat i 5 internacionals. La Fira ha estat escenari de 12 estrenes absolutes i 8 a Catalunya.

La Fira ha registrat un total de 765 professionals de 401 entitats, superant així la xifra de les edicions anteriors. D'aquests, 370 són catalans, 37 de la resta de l'Estat i 18 internacionals. La Llotja ha acollit un total de 58 expositors i 154 reunions ràpides.



Mostra Igualada 2019: espectacles que et fan créixer

Els plats forts d'aquesta 30a edició han estat l'espectacle inaugural, que va tenir lloc dijous 4 i que va anar a càrrec dels vascs Teatro Gorakada amb «El viaje de Ulises» i l'espectacle de gran format de celebració dels 30 anys de la Fira, Leonardo, somnis i malsons de «Plasticiens Volants». La prestigiosa companyia francesa, que va exhibir l'obra per primer cop a l'Estat espanyol, va aglutinar prop de 4.000 espectadors que van gaudir d'una experiència única i sense precedents a la capital de l'Anoia. A més, l'espectacle va comptar amb la participació i implicació directa de 20 voluntaris i voluntàriesanoiencs.



La Mostra PRO

Enguany el nombre de professionals acreditats ha passat de 682 (2018) a 765 (2019), el que suposa un increment del 12%. La Fira teixeix cada vegada més vincles a nivell internacional. En aquesta edició s'han acreditat programadors de teatres i festivals provinents de països com Alemanya, França, Holanda, Romania, Taiwan, Turquia i la Xina, entre d'altres.

A la xifra de professionals, cal sumar-hi les companyies participants en la programació que fan augmentar el registre a més de 1.000 inscrits.

De tota l'activitat programada, cal destacar el 10è Mercat de Projectes, les reunions ràpides i la Jornada Professional, enguany dedicada a obrir debat sobre 'Infància, cultura, ciutat', que abordava els elements fonamentals de la creació de polítiques culturals dirigides a infants i joves: transversalitat, participació i innovació.



La Mostra JOVE

Aquest 2019 s'ha consolidat el Grup de Participació Jove, un projecte innovador en què una trentena de nois i noies d'entre 12 i 18 anys, amb la coordinació directa de la Mostra i l'equipament juvenil la Kaserna d'Igualada, han creat un programa amb una quinzena d'activitats paral·leles per complementar la programació oficial a L'Escorxador, el punt de trobada jove. La Mostra JOVE els involucra no només en el disseny de la programació, sinó també en el desenvolupament de tasques de coordinació, planificació, producció i difusió.



Pep Farrés s'acomiada com a director artístic de la Mostra Igualada

Aquesta ha estat l'última edició de Pep Farrés, que tanca la seva trajectòria com a director artístic després de cinc anys de feina. Pep Farrés va entrar el 2015 i, des de llavors i juntament amb tot l'equip de la Mostra, ha desenvolupat una proposta artística que ha ampliat i incorporat nous projectes a la Fira d'arts escèniques infantils i juvenils de Catalunya.