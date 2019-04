Ciutadans es presentarà en 8 dels municipis amb més pes demogràfic de l'Anoia

Ciutadans prepara una entrada forta en la política municipal de l'Anoia. La direcció de la formació de Rivera i Arrimadas assegura que farà llista electoral en 8 municipis, entre els quals Igualada. Els anoiencs podrien votar aquestes 8 candidatures a les poblacions demogràficament més importants de la població, el que, sempre segons les mateix fonts, suposaria adreçar-se a un 80% de la població.

La irrupció de Ciutadans a la política anoienca pot ser un dels grans canvis que hi hagi en la composició dels governs locals de diferents poblacions, més que no pas la irrupció de Vox, que s'hauria frenat després que el grup d'ultradreta anunciés en un ple de l'Ajuntament d'Igualada que no faria llista a la capital de l'Anoia.

Ciutadans no és absolutament nou a l'Anoia, però gairebé. Fa vuit anys no es va presentar enlloc, i en fa quatre ho va fer a través d'una llista que no donava a conèixer el nom de la formació, Decide, a Vilanova del Camí.

Aquella primera llista estava liderada per Carlos Navarro El Yoyas, veí de Vilanova en aquells moments, que havia obtingut gran popularitat per la seva participació en reality shows televisius de cadenes espanyoles. El seu pas per la política va ser fugisser, però. Va obtenir una cadira al ple de l'Ajuntament de Vilanova, però poques setmanes després va dimitir i va desaparèixer de l'activitat política de Vilanova i de la comarca. El moviment de peces havia servir per tenir una moderada presència, però davant la fraccionada realitat política del ple ha acabat resultant determinant per posar i treure alcaldesses.

La persona que el va substituir, Imma González, sí que ha estat determinant a l'Ajuntament vilanoví. En una primera etapa de mandat es va associar amb la llita més votada, la de Vanesa González, V365. Però un any i mig després, es va apuntar al sector contrari. Si primer governava amb V365, ERC i CiU, després es va apropar al PSC, IPV-VV i VA!. Tot i que Vanesa González no s'ha declarat mai independentista la seva relació amb ERC i CiU podria donar una pàtina estelada al govern vilanoví que formaven. Les incomoditats d'Imma González en aquesta matèria van quedar resoltes en la segona proposta de govern que va fer que Noemí Trucharte (PSC) obtingués l'alcaldia del municipi. A part del tema nacional, en la decisió de González hi va haver motius més de política local.

Ara, el mapa que planteja Cs és diferent. La projecció del partit a escala nacional i català permet presentar llista amb les sigles del partit. Cs ha fet forat en els darrers anys captant vots del PSC i del PP. A l'Anoia, ara pot fer forat. De fet, Cs es presentarà als municipis de la Conca d'Òdena, sense comptar justament amb la població que li dona nom, Òdena, on, de moment, no ha pogut fer llista electoral. I en aquesta part de l'Anoia, justament, és allà on més vot aplegava el PSC tradicionalment.

Francesc Esplugas, coordinador de la formació de Rivera a l'Anoia, ha explicat a aquest diari que amb la proposta actual de candidatures, comptant que en presentaran a Igualada, Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui, entre d'altres, poden arribar a un 80% de la població de la comarca. Esplugas afirma que Cs vol tenir presència al Consell de l'Anoia.