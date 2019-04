La CUP i Som-hi Igualada retreuen a l'alcalde que permetés a Vox tenir parada a Fàtima

La candidatura d'Igualada Som-hi (PSC - Comuns - Igualada Oberta) i la CUP s'han queixat de la presència de la candidatura Vox a la celebració del Centre Cívic de Fàtima. El grup d'extrema dreta tenia el corresponent permís de l'Ajuntament d'Igualada, demanar feia algunes setmanes. Els partits han reclamat al govern de Marc Castells que aclareixi quin permís va donar a Vox per muntar una parada al Centre Cívic de Fàtima. La parada es va fer al Centre Cívic de Fàtima durant la celebració de l'aniversari de l'equipament.

«Aquest dissabte dia 6, el Centre Cívic de Fàtima ha celebrat els seus 24 anys. Coincidint amb l'acte, el govern de Marc Castells ha donat permís als feixistes de Vox per muntar una paradeta a la mateixa plaça del Centre Cívic. Resultat: l'Avinguda de la Pietat tallada amb tres furgonetes de Mossos d'Esquadra, dificultats per accedir a l'espai, una xocolatada deserta i una inauguració de l'exposició mig fallida», segons expliquen membres de la CUP.

De fet, la presència de Vox era coneguda i la policia catalana va fer un ampli desplegament per evitar que grups contraris a Vox entressin en contacte amb els de les parades ultraespanyolistes

La CUP considera necessari «combatre el feixisme en totes les seves formes i amb totes les forces», però es demana si «l'Ajuntament, en compliment de la llei, no podia adjudicar un altre espai?».

Des de l'Ajuntament es manté una posició de silenci, admetent l'evidència, que és que la parada de Vox tenia l'autorització municipal.

Per la seva banda, l'entorn socialista i ecosocialista a través d'Igualada Som-hi també es mostra contrari a la presència de Vox. Aquesta candidatura recorda que «aquest partit ja havia explicat que havia demanat ubicar parades informatives a la ciutat i l'Ajuntament no els havia respost. Justament després d'aquestes declaracions, el govern de la ciutat els ha donat permís per ubicar-la al barri de Fàtima, concretament a la plaça del Centre Cívic».

La candidatura de Som-hi assegura en un comunicat que durant el matí de dissabte hi havia previst dur a terme activitats infantils i no es van poder desenolupar, justament, per la presència d'aquesta carpa de Vox.

Davant aquests fets, Igualada Som-hi «ha demanat al govern de Marc Castells que expliqui si aquest partit d'extrema dreta havia demanat permís per ubicar la parada en altres punts de la ciutat en els quals no se'ls va donar autorització. Si és així, demana que expliqui per què sí que ha permès ubicar-la a Fàtima i que aclareixi si hi ha ha barris d'Igualada on l'extrema dreta sí que pot anar-hi i altres on no pot anar-hi». I reclama al govern que expliqui «per què ha donat permís d'instal·lar la parada de l'extrema dreta en un lloc en el qual hi havia programades diferents activitats infantils».

La candidatura del PSC, Comuns i el grup ciutadà Igualada Oberta lamenta la «poca pevisió del govern de Marc Castells i el fet que un dia que havia de ser de celebració i festa al barri de Fàtima ha acabat sent un dia amb el barri tancat per un cordó policial dels Mossos d'Esquadra, de conflicte i de temor entre diversos veïns i veïnes». Igualada Som-hi afirma que "treballem per una societat on l'extrema dreta no hi trobi espai. Defensem els valors del respecte, la convivència i la diversitat amb dones i homes nascuts aquí i nascuts a fora, que estimen de maneres diverses i que mereixen que tots els barris de la ciutat siguin tractats de primera». Igualada Som-hi també comta amb suport de veïns del barri molestos per la presència de Vox.