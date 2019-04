Ciutadans confirma que fa llista a Igualada i set poblacions més de l'Anoia

La formació taronja que a l'Estat lidera Albert Rivera ha preparat llistes per a les eleccions municipals del 26 de maig per primera vegada a Igualada i en altres 7 municipis de la comarca. La formació havia estat al darrera d'una llista fa quatre anys, la de Decide a Vilanova del Camí, però fins ara no s'havia presentat a unes eleccions municipals a l'Anoia com a partit.

Farà lliata a la capital de l'Anoia, Igualada, i a 7 municipis més: Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui, Capellades, Cabrera d'Anoia, Piera, Masquefa i Hostalets de Pierola. "El projecte és fruit dels últims anys de treball de les agrupacions locals en la zona", segons han explicat fonts del partit.