Un llibre recupera 22 espècies silvestres comestibles de l'Anoia

El Consell Comarcal de l'Anoia ha publicat un llibre sobre espècies silvestres comestibles pròpies de la comarca amb l'objectiu de promoure el seu consum. El seu autor, l'etnobotànic Marc Talavera, explica que es tracta de plantes "que sovint no tenim en compte però que són importants de recuperar i incorporar a la dieta quotidiana per les seves característiques organolèptiques i nutricionals". Es poden cultivar amb molta facilitat i de forma sostenible, "ajudant així a la diversificació de l'agricultura i al manteniment dels paisatges", afegeix.

Sota el títol 'Espècies silvestres comestibles a l'Anoia', el llibret vol acostar al públic general una informació "molt científica", diu l'autor. Sorgeix d'un estudi etnobotànic dut a terme a la comarca de l'Anoia entre el 2014 i el 2017 que ha permès determinar que a la comarca era habitual el consum de 64 espècies silvestres. Es basa en estudis científics i l'experiència de persones grans.

Evitar que quedin en l'oblit

Aquestes plantes, lamenta Talavera, són difícils d'adquirir i cada vegada hi ha menys persones que sàpiguen com identificar-les i consumir-les. D'aquí que el treball busqui promoure el seu consum -tant com a ingredient principal o com a condiment-, però també la seva producció.

El llibret es basa en una selecció de les espècies però preveu que pugui tenir més fases. En presenta 22 on, a través d'una fitxa, es descriu l'ambient en la qual creix, la fertilitat que necessita, moments de plantació i recol·lecció, el seu valor organolèptic, composició nutricional, perfil sensorial, mètode de cultiu i una recepta de cuina que inclou l'espècie com a ingredient.

El llibret, elaborat pel Consell Comarcal amb el suport de la Diputació de Barcelona, es presentarà aquest dissabte en el marc de la Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades d'Igualada. La cita, organitzada pel col·lectiu Eixarcolant, arriba enguany a la seva quarta edició. A través d'una norantena d'activitats per a totes les edats, busca informar sobre les plantes anomenades popularment "males herbes" i mostrar els diversos usos i aplicacions que tenen aquestes espècies silvestres en diferents àmbits, inclosa la cuina.