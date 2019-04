Els municipis del Baix Nord reclamen al Govern ser de la zona 1 del transport públic

Alcaldes i alcaldesses de set municipis del Baix Llobregat Nord reclamen al conseller de Territori millores en el sistema tarifari del transport públic i, sobretot, entrar a la regió metropolitana 1, un fet que provocaria un estalvi important als usuaris del transport públic en aquesta zona. Actualment, una part del Baix Llobregat té tracte de zona1, i l'altra, la del nord, de zona3.

Els alcaldes i alcaldesses d'Abrera, Castellví de Rosanes, Collbató, Esparreguera, Martorell, Olesa de Montserrat i Sant Esteve Sesrovires registran aquest matí un text consensuat i adreçat al conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, perquè el govern faci una correcció del que consideren que són «dèficits greus del sistema tarifari del transport públic».

Aquestes poblacions del Baix Llobregat Nord han quedat excloses de la tarifa plana de zona 1 que s'aplica des de l'1 de gener a 36 municipis de l'area metropolitana de Barcelona (AMB).

Els encarregats de lliurar el text seran Jesús Naharro, alcalde d'Abrera; Joan Carles Almirall, alcalde de Castellví de Rosanes; Miquel Solà, alcalde de Collbató; Eduard Rivas, alcalde d'Esparreguera; Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell; Maria Pilar Puimedón, alcaldessa d'Olesa de Montserrat, i Enric Carbonell, alcalde de Sant Esteve Sesrovires.

Martorell ja havia demanat a principi d'any incloure les quatre estacions ferroviàries amb servei al municipi dins la zona tarifària 1, mentre la Generalitat no apliqui la T-Mobilitat. Tots els grups polítics representants al ple de Martorell van votar a favor d'una moció que el govern va presentar al ple.

En aquell text, l'Ajuntament reclamava a l'ATM que «Martorell pugui integrar-se en la sona tarifària 1», perquè no s'entenia la diferència que fa que els municipis del costat, com Sant Andreu de la Barca o Castellbisbal, s'hagin integrat aquest 2019 en la zona 1 (aquests municipis pertanyien a la zona 2). Aquesta situació ha generat que entre les estacions veïnes de Martorell Vila (al terme de Castellbisbal) i Martorell Central hi hagi 2 zones tarifàries de separació. L'alcalde Fonollosa va declarar aleshores que aquesta situació «és injusta i un greuge comparatiu per als usuaris martorellencs».