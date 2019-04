Set municipis del Baix Llobregat Nord porten la queixa pel preu del transport públic a Territori

Martorell i sis municipis més del Baix Llobregat Nord reclamen poder ser àrea 1 en el transport de viatgers, fet que faria que les persones que viuen en aquesta poblacions tinguessin un tracte com les que viuen més al sud. Aquesta matí de dimarts hna presentat una carta al departament de Territori. Abrera, Castellví de Rosanes, Collbató, Esparreguera, Martorell, Olesa de Montserrat i Sant Esteve Sesrovires volen que es bonifiqui amb una zona aquests municipis per compensar que la seva ciutadania ha quedat exclosa de la tarifa plana de zona 1 de la qual es beneficien els 36 municipis de l'AMB des del passat 1 de gener.

Des de l'1 de gener d'enguany 36 municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) es beneficien de la tarifa plana de zona 1, però aquests set municipis del Baix Nord en van quedar explosos. Ara estan pagant zona 3, metre que municipis que són més a la vora de Barcelona han passat de la zona 2 a la 1.

Per aquest motiu, els alcaldes i alcaldesses demanen la implantació de la T-Mobilitat "el més aviat possible i que s'implementi un nou sistema tarifari més just i transparent" i, que fins que no es posi en marxa el nou sistema tarifari, "es bonifiqui amb la reducció d'una zona els municipis que no hem estat beneficiats per la tarifa plana, per tal de minimitzar el greuge que patim els veïns dels municipis no metropolitans".



En la carta registrada al Departament de Territori, els alcaldes i alcaldesses denuncien que el sistema tarifari que enguany ha entrat en vigor posa "en evidència la disfunció del sistema actual de corones tarifàries, que penalitza els ciutadans i ciutadanes residents als municipis que no estan integrats a l'AMB i desincentiva els moviments transversals entre els municipis situats a la segona corona metropolitana".



Així mateix, en l'escrit, els alcaldes i alcaldesses demanen "l'execució de les actuacions en matèria de les infraestructures necessàries per millorar l'oferta de transport públic en els municipis no metropolitans".

L'alcalde Martorell, Xavier Fonollosa, ha destacat el greuge "importantíssim" que suposa per als veïns i veïnes del seu municipi tenir quatre estacions a tocar el nucli urbà, tres de les quals són en zona tarifària 3 i una, ja en terme de Castellbisbal, en zona tarifària 1. Per aquesta raó creu que el més just és que s'apliqui la T-Mobilitat, "que hauria d'haver entrat en vigor l'1 de gener d'aquest any, ara ho han ajornat fins al 2021 però tampoc tenim clar que entri en vigor en aquella data".



Enric Carbonell, alcalde Sant Esteve Sesrovires, considera que "és de justícia demanar que s'apliqui la T-Mobilitat, i mentre no es faci, reduir en una zona" la tarificació dels municipis de la zona nord del Baix Llobregat, sobretot si es vol tenir en compte, ha remarcat, la realitat i problemàtica que pateixen municipis petits com Sant Esteve, "que no tenen transport públic ni la possibilitat de finançar-lo".



Jesús Naharro, alcalde d'Abrera, també considera que la reducció de la zona tarifària "ha de poder beneficiar tothom". En el cas d'Abrera, per exemple, "estem limítrofs a municipis que estan integrats a l'àrea metropolitana" i per tant, és un greuge, afirma, que els veïns i veïnes del municipi hagin de pagar molt més pel transport públic. A més, hi ha afegit Naharro, aquesta reducció suposarà una aposta pel medi ambient, en potenciar l'ús del transport públic entre la ciutadania.



L'alcalde de Castellví de Rosanes, Joan Carles Almirall, ha explicat, per la seva banda, que els veïns i veïnes del municipi s'han de desplaçar fins a Martorell per fer ús del servei de tren, i per tant, creu que és necessari que "els nostres veïns i veïnes es puguin beneficiar d'una reducció de les tarifes del transport públic". Per aquesta raó considera important que els municipis uneixin esforços per aconseguir-ho.



Rogeli de la Cruz, responsable de l'àrea de Territori a l'Ajuntament d'Esparreguera, també ha reivindicat la necessitat que desaparegui el greuge comparatiu dels municipis de la zona nord del Baix Llobregat envers els de la corona 1 i 2 de l'àrea metropolitana, ja que actualment aquesta diferència "repercuteix de forma negativa en els nostres municipis". Per de la Cruz, aquest greuge també afecta a nivell mediambiental, ja que obliga la ciutadania "a prioritzar el vehicle privat".



Finalment, el 1r tinent d'alcalde de Collbató, Josep Estradé, ha explicat que la situació del seu municipi "és històricament complicada", ja que els seus veïns i veïnes no només han d'agafar l'autobús i el tren per arribar fins la zona de Barcelona, sinó que, a més, estan en zona tarifària 4. Per aquesta raó creu important que, mentre no entri en vigor la T-Mobilitat, hi hagi una reducció d'una zona als municipis del Baix Llobregat Nord.