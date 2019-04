Poble Actiu es proposa fer públics els exercicis econòmics cada 3 mesos

L'alcaldable de la llista Poble Actiu, Neus Carles, ha anunciat que faran públiques totes les auditories que s'han fet a l'Ajuntament d'Igualada en els darrers anys i ha detallat que, per a un exercici de bon govern, la transparència passa per fer públics els exercicis econòmics cada tres mesos, les partides pressupostàries superiors als 100.000 euros i els contractes de serveis també iguals o superiors a aquesta quantitat. Ha remarcat que «la gent hi ha de tenir accés, oferim una política integral de dades obertes». Carles també ha fet esment de les partides destinades a cultura, esports i empresa, i ha proposat un pla de valoració previ, un seguiment dels costos i una avaluació dels resultats i objectius assolits perquè, «per exemple, no sabem què ha aportat i quin retorn té ser Ciutat Europea de l'Esport».

En la presentació de les propostes en matèria de transparència, codi ètic i participació hi van assistir l'actual regidora Eva Pedraza, Pau Ortínez i Toni Olivé. Aquest darrer va defensar que l'accés a la informació per part de la ciutadania és un objectiu essencial, i va acusar el govern de no seguir al peu de la lletra l'actual llei de transparència en alguns casos, mentre que en altres l'ajuntament conduït pel PDeCAT ha de millorar la informació que apareix al portal de bon govern i bones pràctiques. Va valorar que en alguns casos és insuficient i va assegurar que «donarem més informació del que determina la llei». Per dur-ho a terme consideren que l'actual gestió de transparència -amb una persona sola que no s'hi dedica de forma exclusiva- és insuficient per assolir els objectius que la candidatura proposa.