Òdena tindrà un centre d'acollida de menors migrants no acompanyats

La masia de ca n'Aguilera es convertirà aquesta setmana en un centre per a menors migrants no acompanyats que arriben a Catalunya. L'acollida d'aquests nois és un problema per a l'administració, que s'ha trobat desbordada per l'elevat nombre de joves menors de 18 anys que arriben a Catalunya sense pares ni custòdia. Ca n'Aguilera és un dels espais que es van habilitant al territori per donar resposta a aquesta necessitat.

El centre es presentarà públicament a Òdena demà, dia 12, i ja estarà preparat per rebre els primers estadants. El projecte de ca n'Aguilera és de la Direcció General d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència (DGAIA), però l'Ajuntament d'Òdena ha preparat una xerrada per explicar als habitants de la població en què consistirà aquest centre.

El dilluns que ve, dia 15 d'abril, a les 7 de la tarda, es durà a terme una reunió a la sala de sessions de l'Ajuntament d'Òdena per informar als veïns de la recent obertura de Ca n'Aguilera. En l'acte també «es presentarà el programa de mentoria per donar suport als usuaris d'aquest centre, una eina d'intervenció social que promou una relació de suport i acompa-nyament entre persones adultes i els joves que migren sols perquè coneguin i es vinculin amb la societat d'acollida i, alhora, perquè adquireixin competències lingüístiques i laborals», segons han explicat fonts municipals.

L'objectiu de la sessió és informar a la ciutadania d'aspectes relacionats amb el funcionament del centre i dels joves que hi viuen. La xerrada la impartirà l'equip educatiu de GEDI, cooperativa encarregada de gestionar el centre, i tècnics de la Secretaria d'Igualtat Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, que presentaran el programa de mentoria amb joves migrats sense referents.

L'objectiu de la xerrada, a part de promoure el voluntariat de la població vers aquests joves, és també treballar el valor de la convivència i fer possible la interacció amb els habitants del municipi. «La finalitat és oferir suport emocional als joves migrats sense referents familiars per tal d'afavorir-ne la seva vinculació a la societat catalana», segons expliquen fonts properes al projecte.

Aquesta funció d'acompanyament anirà a càrrec de persones voluntàries que exerciran com a mentors d'aquests joves, amb qui treballaran conjuntament en un període d'entre sis mesos i un any aspectes com el coneixement i la participació a la societat d'acollida, l'acompanyament en la formació lingüística i laboral o l'assoliment dels objectius marcats en el seu projecte educatiu individual. Aquest programa que impulsa el Govern català és el mateix que ja s'aplica en altres poblacions amb centres per a aquest tipus de menors, com ara al de Solsona.