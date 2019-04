Un mort i un ferit crític en un xoc entre dues motos al Bruc

Una persona ha mort i una altra ha resultat ferida crítica aquest dissabte al matí en un accident entre dues motos a la BP-1101 al Bruc (Anoia). Segons el Servei Català de Trànsit (SCT), l'accident ha passat cap a les 11 del matí al punt quilomètric 2 d'aquesta carretera, on per causes que s'estan investigant s'ha produït una topada entre les dues motocicletes.

A causa de l'impacte un dels conductors ha mort i l'altre ha resultat ferit crític i ha estat traslladat en un helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'Hospital de Bellvitge. Arran de la incidència s'han activat tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, una dotació dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies i un helicòpter del SEM.

Amb aquesta víctima, són 39 les persones que han mort en accidents de trànsit des del gener a la xarxa viària interurbana de Catalunya.