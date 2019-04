La directora general de Joventut coneix els espais i serveis que ofereix l'Anoia

La directora general de Joventut de la Generalitat, Norma Pujol, va visitar l'equip del departament de Joventut del Consell de l'Anoia i també de l'Ajuntament de Calaf.

Pujol va poder visitar els nous espais de l'Oficina Jove de l'Anoia, ubicats al Consell Comarcal, on s'ofereix atenció directa al jovent sobre diferents temàtiques d'interès juvenil, així com l'espai d'assessories acadèmica, laboral i de mobilitat internacional. Va valorar molt positivament la feina que s'està fent des del Servei Comarcal de Joventut, l'acompanyament que s'ofereix als joves, així com la descentralització de les polítiques de joventut.