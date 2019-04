El redescobriment de les plantes oblidades ocupa el passeig Verdaguer d'Igualada

Amb els tallers plens, els tiquets dels dinars esgotats i un alt ritme d'afluència de públic engegava ahir a la tarda la segona part de la 4a edició de la Jornada Gastronòmica de Plantes Oblidades després d'un matí intens. Més de 220 persones tastaven a cegues xocolata amb regalèssia, espígol o fonoll, altres buscaven les aules per als tallers d'ortigues. Per la fira els assistents compraven planters, feien els tastos i assistien a la sessió d'etnobotànica per conèixer per mitjà de Roxana Aliaga les propietats de les patates autòctones del Perú. La jornada vol posicionar-se com un referent i un agent per incidir en la diversificació del mercat, i mostrar com superar les 30 varietats d'espècies vegetals que acostumem a consumir, i així potenciar l'ús de l'ortiga, el blet i els colitxos, entre d'altres.

Els més petits de la casa van aprendre a crear una joguina amb una carabassa i a fer cuinetes elaborant un pica-pica silvestre i pestos. Per als més grans, els tastos de galetes, envinagrats, xocolates i patés els van permetre degustar 10 elaboracions diferents. Els tallers van oferir una dotzena de receptes per aprendre a preparar sucs i xarrups, fer galetes salades ( crackers), coques de recapte i patés a base d'ortiga. En aquest taller, conduït per Àngela Puigrrodón, es va tractar com utilitzar l'ortiga per fer-ne sopa, truita, pa d'ortiga, afegir-la en cru a l'amanida o fer-ne una infusió. «Té el 2% de cel·lulosa, i l'ortiga gran s'usa en el tèxtil per fer fil», va dir Puigrrodón.

A les parades del mercat es podien tastar productes elaborats, com la crema de garrofa clàssica, per mitjà de Menjamiques, on Clara Martín explicava a Regió7 que la fan condimentada amb «ametlla, avellana i oli d'oliva extra verge». També s'hi va presentar una versió vegana, on la mel és substituïda pel mateix sucre de garrofa «baix en índex glucèmic i que deixa anar el sucre de forma més lenta». Menjamiques també ofereix dolç d'ametlla, dolç d'avellana i allioli a partir de garrofa, «la novetat del mes passat», va comentar Martín.

Cal Senzill, productors de proximitat, presentaven una melmelada d'oli d'oliva de la varietat verdiell, feta amb suc de poma i llimona, i també la vinagreta Quimvaparir! per acompanyar tot tipus de plats, amanides, carns, escopinyes, «feta amb alegria i amb final feliç!», segons Agnès Sala.

I en una de les estacions familiars els nens i nenes podien observar amb microscopi les diferents llavors d'espècies emprades en cuina tradicional per veure'n les diferències, característiques i explicar-los, entre altres coses, com «insectes, el vent o altres agents les transporten», com explicava durant l'experiència Soledad Esteban, responsable de Transmitting Science.

Durant tota la jornada, en què els assistents van poder participar en 14 activitats diferents, es va desplegar una fira amb 65 paradistes, exposicions i un dinar silvestre en què les varietats salvatges i les plantes oblidades hi van tenir una presència cabdal.