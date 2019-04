Igualada acollirà experts mundials del sector turístic en una jornada el maig

Igualada acollirà experts internacionals en el món del turisme en un congrés sobre el sector (New Destinations Summit), que tindrà lloc el 9 de maig, organitzat per l'Ajuntament d'Igualada i Airbnb com a part de l'anomenat Healthy Destinations Lab. Entre els participants hi haurà personalitats com Chris Lehane, responsable de política global i afers públics d'Airbnb; Sandra Howard Taylor, exviceministra de Turisme de Colòmbia; David Scowsill, expresident i CEO de la cimera muncial de viatges i turisme sostenible (WTTC); Taleb Rifai, exsecretari general del WTTC, i Maribel Rodríguez, que n'és directora regional a Europa i l'Amèrica Llatina. L'esdeveniment tindrà la representació d'alcaldes i responsables de Turisme de ciutats i regions de tot el món, com l'alcalde de Palermo, Leoluca Orlando; l'exalcalde de Barcelona Joan Clos, i David Font, director de l'Agència Catalana de Turisme.

La jornada permetrà parlar i debatre sobre els reptes del turisme sostenible, la creació de noves destinacions sostenibles i el rol dels emprenedors en el món del turisme. L'esdeveniment tindrà una marcada participació femenina. A més de les ja mencionades exministra de Turisme de Colòmbia i de la directora regional d'Europa i l'Amèrica Llatina del WTTC, també hi haurà l'alcaldessa de Setúbal (Portugal), Maria das Dores Meira; les expertes en turisme Bernadett Papp i Anna Merino; l'emprenedora portuguesa Rita Duarte i la cofundadora del REC.0, Cristina Domènech.