Les anoienques Munich i Duuo se sumen al Rec.0 que comptarà amb un centenar de firmes

El Rec.0, que arriba el 8 de maig a la seva 20a edició, sumarà marques. Les firmes Munich i Duuo, amb la seu a la comarca de l'Anoia, s'incorporen al festival i se sumen a les igualadines i anoienques Punto Blanco, Buff, Bcn Beach, Sita Murt, Ingrid Munt, David Valls, Boxley, Buff, BCN Beach, Micu Micu, Messcalino, Espardenyes Traveta, Piñactus i Tresxics. En total hi haurà prop d'un centenar de firmes repartides per les 65 antigues adoberies.

Fora de les igualadines, també se sumaran a aquest Rec.0 firmes com Converse, Barça, Castell, Teoh&Lea, Sueños Negros, Designers Society, Ash, Cherry Beach, Gemma, Aeronautica Militare o O'Neill, a més de noves marques infantils que completaran l'oferta del RecKids com Bobochoses, Nobodinoz, Elise et Sardine o Petitoh. No hi faltaran, tampoc, aquelles marques més veteranes, com Levi's, Adidas, Textura, Reebok, Indi&Cold, Castañer, Camper, Kickers, Mango, Sita Murt o Pepe Jeans.

En paral·lel, a l'espai Pop Up Day Estrella Damm, un petit market on cada dia hi ha una oferta diferent adreçada a la moda catalana i als joves dissenyadors del país, hi haurà 28 creadors i marques com Nudo Clothing, Name Bcn, Batech, Punto Tres, Bubel, Heidi Soto, Marsupial, Micuxú, Feners, Cuirum o Lalita.



48 hores al Rec

Tenint en compte que el 80% dels visitants del Rec.0 són de fora de la comarca de l'Anoia, l'organització, amb col·laboració amb Airbnb, faran el concurs '48h al Rec', amb l'objectiu és incentivar als visitants a conèixer l'Anoia durant els dies del festival.