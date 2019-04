Igualada tindrà un bus cap a les universitats de Manresa

El departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat posarà en marxa d'aquí a una setmaba una nova línia d'autocars que comunicarà Igualada amb els centres universitaris de Manresa (Campus UManresa-FUB i l'Escola Politècnica Superior d'Engi-nyeria de Manresa UPC). Aquest servei, que s'activarà el dimarts 23 d'abril, pretén atendre les necessitats de mobilitat dels estudiants.

La nova línia oferirà tres expedicions d'anada i tres més de tornada els dies lectius universitaris. En concret, tindrà les sortides des d'Igualada a les 7 i 5 minuts del matí, a 2/4 i 5 minuts de 2 del migdia i a les 7 i 5 minuts de la tarda. Des de Manresa, el primer sortirà a les 8 en punt del matí, i els altres dos a 2/4 de 3 de la tarda i a les 8 del vespre.

Fonts del departament han posat en relleu que els horaris estan coordinats amb les entrades i sortides dels centres universitaris de Manresa, així com dels centres educatius d'Igualada.

La majoria de les expedicions oferiran enllaç amb els trens de Ferrocarrils de la Generalitat a les estacions de Manresa i Igualada. Aquestes comunicacions seran ateses per l'empresa concessionària SA Masats Transports Generals (Grup Direxis). En sentit d'anada, el servei cobrirà tot el passeig Verdaguer d'Igualada, fent parada a l'estació d'autobusos, continuarà de manera directa per la C-37 com a via ràpida i, un cop a Manresa, realitzarà parada a la plaça Valldaura, als centres universitaris i a l'estació d'autobusos central, situada al costat de la de Manresa-Alta de Ferrocarrils.