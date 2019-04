L'Ecofira de Calaf creix en nombre de visitants i propostes d'activitats

L'Ecofira de Calaf s'ha posicionat com a certamen referent de l'Alta Segarra i l'Anoia dedicada al producte ecològic, la sostenibilitat ambiental i el consum responsable, en l'edició que va tenir lloc diumenge. El fet de coincidir amb l'inici de Setmana Santa va ajudar a atreure-hi visitants d'arreu de Catalunya interessats en la temàtica. En aquesta edició, l'Ecofira promovia el residu zero i hi van destacar propostes que fomenten el repte de disminuir progressivament la generació de deixalles fins a reincorporar totes les matèries al cicle productiu o als sistemes naturals. Hi van fer parada una quarantena d'expositors, entre els quals es podien trobar propostes molt variades, com vehicles elèctrics, productes a granel, roba orgànica, cosmètica ecològica, bioconstrucció, flors i planters, bosses i altres objectes d'ús quotidià sense plàstic, entre d'altres. També hi va haver una conferència sobre com portar un estil de vida de residu zero o un taller de clauers amb elements reciclats, entre altres activitats.